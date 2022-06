Sin tratamiento, 8 de cada 10 litros de aguas negras: Ceagua

En Morelos, ocho de cada 10 litros de aguas negras que se utilizan para cualquier actividad terminan en ríos y barrancas sin antes ser tratadas, reconoce el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua (Ceagua), Jaime Juárez López, lo que calificó como preocupante pues cada vez más los caudales se contaminan, lo que a la larga impedirán el uso para la población.

“Estamos hablando de aproximadamente cuatro mil 800 litros por segundo, eso lo que no se está tratando, todo eso va a parar a nuestros ríos y barrancas, si bien nos va porque esto no daría la no grata esperanza de que las aguas están fluyendo hacia el mar, pero muchas veces se infiltra nuevamente en los acuíferos”.

Lo que significa una contaminación directa pues parará en las fuentes de abastecimiento de agua potable que llegarán a las personas, dijo el funcionario público. “Esto traerá a mediano plazo problemas de salud a las personas”.

Este 80 por ciento de aguas sucias que no son tratadas en el estado equivaldría a más de cuatro mil 700 veces más que el agua que ingresa por segundo a uno de los vasos de agua más grandes de la entidad que es la presa El Rodeo, ubicado en el municipio de Miacatlán.

“Por decir una cuestión, el canal El Perrito que abastece el vaso más grande del estado que es El Rodeo, tiene un caudal de 100 a 120 litros por segundo y el agua que no es tratada es de cuatro mil 800 litros por segundo, de eso estamos hablando”.

Juárez López habló del plan de reconversión en los programas de saneamiento que se tienen en Morelos, éste contempla la recuperación de plantas de tratamiento como es la ubicada en Acapatzingo, cuyo costo de mantenimiento era de cinco millones de pesos al mes.

“Esta planta significaba una inversión de cinco millones de pesos mensuales, ahora estamos ahorrando un millón de pesos y en un año serán 12 millones de pesos que se ahorrarán, en una primera etapa se busca tratar 500 litros por segundo”.

Otra planta ubicada en el municipio de Yautepec, y en Zacatepec, también son parte del plan puesto en marcha este año “esa es la intención, recuperar las plantas de tratamiento de aguas residuales porque no es lo mismo tratar entre 100 a 120 litros por segundo a uno o dos litros por segundo, que son las plantas que más tenemos”.