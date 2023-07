Católicos, artesanos de paz: obispo

“Gracias por caminar por un objetivo tan claro en donde nos manifestamos y convertimos en artesanos de paz”, dijo el obispo de Cuernavaca Ramón Castro Castro durante la homilía dominical.

El pasado sábado 15 de julio miles de fieles caminaron por las principales calles de Cuernavaca en exigencia de paz. Castro Castro agradeció la participación de la sociedad y aseguró que la manera en la que se manifestaron fue acertada.

"Es un deber y una forma tan adecuada para solicitar paz a quienes tienen la responsabilidad de ayudarnos".

Dijo que a lo largo de la caminata percibió mucha alegría y fraternidad entre la comunidad que, a pesar de no conocerse entre sí, caminó por la paz.

Asimismo, aseguró que el objetivo de la Iglesia no terminó con la caminata, pues trabajan en los comités semillas que serán los encargados de difundir el mensaje de paz en las comunidades del estado, además de atender las diferentes problemáticas que detecten.

Explicó que el personal de la Diócesis de Cuernavaca capacitará a los pastores y comunidad de la iglesia para que aprendan a identificar las necesidades hay en las comunidades, contemplen posibles soluciones y mejoren las condiciones de vida de las mismas.

La biblia, constructora de la paz: Obispo

En la misa dominical, Ramón Castro exhortó a la comunidad católica a no perder la esperanza y cuando asuman compromisos de apadrinar a algún familiar o amigo de cualquier sacramento pedirles que lean la biblia.

Monseñor mencionó que no quiere que luego de la celebración de los sacramentos y la fiesta que esto genera, el libro de la biblia se olvide.

"Les digo a los padrinos que le digan a sus ahijados que la lean, la mediten y hazla vida, no me la dejen en sus casas en un rincón y no la vuelvan a abrir".

Aseguró que en ese libro la gente encuentra la respuesta a sus preguntas y soluciones, entre ellas la construcción de paz.