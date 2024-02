Carnaval de Tehuixtla se realizará a pesar de preocupación por seguridad

Sí se celebrará el tradicional Carnaval en Tehuixtla, manifestó el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante.

Lo anterior luego de que el ayudante municipal de esta población del municipio de Jojutla, Francisco Javier Espín Vargas, afirmara que, debido a la inseguridad se deslindaba de la actividad programada para el 2 de marzo.

"Derivado de los hechos recientes, suscitados por la ola de inseguridad que se vive en mi comunidad de Tehuixtla, les expreso mi descontento de llevar a cabo el Carnaval el día sábado 2 de marzo del presente, dado que temo que ocurra algún acto delictivo que afecte la integridad física de un habitante o visitante a mi comunidad. Por tal motivo, mi equipo de trabajo y yo nos deslindamos de cualquier acto y acción que pudiera derivarse de esta actividad", se leyó en un comunicado.

No es un asunto de seguridad sino político

Entrevistado al respecto, el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante aclaró: "Sí va a haber carnaval en Tehuixtla. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad de poder generar una fiesta, en la cual esta tradición se mantenga”.

El alcalde dijo que la postura del ayudante municipal responde a razones políticas que sólo intentan denigrar su administración.

“Pero una autoridad no puede esconder la cabeza, no puede agachar la cara, tenemos que enfrentarla de frente, en temas de seguridad y todo lo que tenga que ver con la vida diaria de la ciudadanía, y si por alguna cuestión no podemos ser autoridad, no podemos tener un tema de cobardía, tenemos que enfrentar y dar la seguridad a las y los ciudadanos”, manifestó Flores Bustamante.

Músicos ya están contratados

Agregó que para esa festividad está contratada la banda “El Mexicano” y se va a garantizar la seguridad como siempre: “Nunca hemos tenido problemas en los carnavales que hemos tenido en Tehuixtla, son temas donde se ha garantizado la seguridad y hemos tenido saldo blanco y esperamos este año tenerlo también”.

Advirtió que, con el ayudante Francisco Espín, hay una situación política, una acción que se respeta, dijo al reconocer que nunca se ha podido tener un trabajo coordinado con él como ayudante y esto que está pasando es porque tiene su propio interés en buscar una candidatura.

“Pero no va a ser a base del sacrificio del pueblo de Tehuixtla; va a tener su fiesta la gente buena de ahí se la merece”.