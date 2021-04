Carmen trabaja por un feminismo cuestionador y no violento

Con más de 60 años de trayectoria periodística Carmen de la Vega Gámiz es una mujer que ha trabajado por un buen periodismo, por la cultura y por el feminismo, pero por el feminismo cuestionador que no cae en lo violento, afirma que las mujeres pueden destacar en cualquier ámbito que se lo propongan.

Carmen de la Vega nació en la Ciudad de México y actualmente tiene 87 años de edad. Señaló que el ocho de marzo es una fecha que refleja que las mujeres de antes y las mujeres de ahora siempre han estado preparadas para enfrentar los retos que la sociedad les pone, pues afirma que pese al paso de los años las mujeres siempre han podido sobresalir por sus habilidades y sus alcances.

Señaló que gran parte de su familia se dedicó a la docencia, por ello desde muy pequeña se le inculcó el hábito de la lectura y la investigación, lo que le cambió la conciencia sobre lo que quería hacer con su vida.

Narró que como mujer periodista se enfrentó a muchos retos, tanto en los mismos medios de comunicación donde trabajó como en el exterior, sin embargo afirmó que con la razón en la mano y el esfuerzo en su carrera, pudo demostrar que las mujeres pueden hacer lo mismo que cualquier hombre.

Además de ser fundadora y colaboradora de diversos proyectos culturales en el estado de Morelos, ella actualmente apoya a algunos grupos feministas no violentos, grupos que buscan crear la conciencia de la igualdad y el respeto.

“Apoyo feminismo a ese feminismo que es cuestionador, que no es violento, que no tiene la idea de decir que los hombres no sirven para nada pues eso no es cierto, apoyo el feminismo que busca la equidad, donde ellos entiendan que somos iguales y que necesitamos uno de los otros, apoyo a quienes buscan la complementación y la equidad para que trabajemos para entender que somos iguales y que las mujeres podemos aspirar a lo que nosotros queramos”.

Ella llamó a todas las mujeres a “echarse a la alberca a nadar y a perderle el miedo al agua” para así ser lo que ellas quieran ser.” Si quieren ser, matemáticas, científicas, pintoras, escritoras, mamás, maestras o lo que ellas quieran ser lo sean, yo estoy completamente a favor de la capacitación de las mujeres para que así puedan destacar en cualquier ámbito que se lo propongan”

Carmen de la Vega Gámiz, es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con varios diplomados en gestión cultural, además maneja idiomas como francés inglés e italiano.

Trabajó en el periodice Excélsior, Universal, fue fundadora del Periódico El Día y Novedades. Trabajó como reportera, coordinadora de edición, jefa de información, editorialista, fue coordinadora de un programa de radio educación, colaboradora de la gaceta de Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otros trabajos. También es una de las fundadoras del programa de Trueque de Libros en Cuautla y forma parte del colegio de cronistas y la red de promotores culturales del estado de Morelos, actualmente apoya a algunos grupos feministas no radicales en Morelos.