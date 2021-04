Azul Tania ayuda a las mujeres a través de la psicoterapia

Azul Tania Chávez una mujer dedicada a su carrera profesional como Psicoterapeuta gestal, ha desempeñado un excelente trabajo en Cuernavaca, ciudad a la que llegó hace aproximadamente 12 años, tiempo en el que ha ayudado a muchas personas, especialmente mujeres con su labor y experiencia.

"Viví una adolescencia un poquito caótica y rebelde, en ese entonces fui a psicoterapia y me sirvió muchísimo. Descubrí todo ese mundo de poder entender, ayudar y apoyar a otros, en esos procesos del ser humano. Desde ahí me fui interesando en la psicología y estudié en la ciudad de Tijuana donde viví gran parte de mi vida", expresó Azul Tania Chávez.

Desde hace más de una década trabaja en Cuernavaca, donde ha tenido un gran desarrollo laboral en cuestiones de psicoterapia y talleres. Es creadora del Taller de Energía Femenina, que se ha impartido en Cuernavaca, Tijuana, Estados Unidos y Argentina.

"Como mujeres tenemos muchos temas, culturales y sociales, por ejemplo vivimos con mucha represión y dificultad para decir lo que queremos y para conectar con lo que somos, desgraciadamente tenemos una imagen de la mujer que está muy enfocada en ser ama de casa, tener hijos o en vivir para otros. A lo largo de mis consultas y el trabajo profesional me di cuenta de todo eso que las mujeres traemos, y también desde mi proceso personal, yo encontrarme como una mujer profesional, guía de mi propia vida, de ahí surgió este taller".

En el Taller de Energía Femenina, suele trabajar aspectos como la sexualidad y el autocuidado, que en estos tiempos es muy necesario por la rutina tan complicada que tenemos las mujeres.

"Nos desconectamos mucho de nosotras mismas, trabajamos mucho porque algunas tienen hijos, familia, trabajo y llegamos a la casa muy tarde a hacer más cosas. Es muy importante conectar con nuestro cuerpo y nuestras necesidades, trabajo mucho en los grupos de mujeres, también en el aspecto de nuestra sexualidad y erotismo del que estamos muy desconectadas. Muchas mujeres manifiestan problemas ginecológicos cada vez de manera más frecuente, como quistes en los ovarios, en las mamas, endometriosis, incluso en mujeres muy jóvenes, y se empieza a normalizar, cosa que no debe ser normal, todos estos problemas tiene que ver con lo que comemos y en cómo vivimos esos descuidos hacia nosotras mismas. Mi labor es abrirles un poco los ojos y decirles que no es normal tener dolores menstruales, que la pasemos mal, que tengamos tumores y para eso trabajo con algunas técnicas como vaporizaciones vaginales o masaje de seno, las cuales toda mujer puede aprender porque están a su alcance, yo le llamo prácticas saludables".

Azul Tania menciona que todo aquello que comemos nos va forjando tanto física como mentalmente y a veces no nos damos cuenta que la alimentación tiene todo que ver y también es un ámbito cultural.

Círculo de mujeres.

"Solemos comer recuerdos y experiencias, eso tiene un simbolismo psicológico, por ejemplo, la gente refiere mucho que no puede dejar el pan de la tarde, y yo les pregunto el significado y lo refieren a recuerdos de este tipo, por ejemplo 'mi papá llegaba de trabajar a las 6 de la tarde con una bolsa de pan y nos reunimos en familia'. Nos damos cuenta que no sólo es el pan el que se necesita, sino ese momento de reunión, de papá, de estar en casa, esa es la necesidad de cubrir con el elemento, en este caso el pan. Y mi trabajo es hacer esas asociaciones y que la gente se de cuenta, y no sólo digan 'ya no comeré tanto pan o tanta grasa', sino que hagan un proceso de conciencia, para qué lo necesitan y qué significa, no de prohibición de estos alimentos".

Como profesional y como mujer emprendedora, Azul Tania Chávez tiene una clínica de psicoterapia en Cuernavaca y la situación de la pandemia, realmente le afectó al tener que cerrar por un tiempo, sin embargo, estos meses le ayudaron para aprender a realizar su trabajo a través de la virtualidad. Actualmente, con el cambio en el semáforo epidemiológico, ya está dando consultas en su espacio físico nuevamente.

"En un principio fue todo un impacto al decir se cierra y ya no damos consulta presencial. Muchos meses estuvimos a puerta cerrada haciendo todo virtual y ahorita hemos estado esta transición en la que ya empezó a venir más gente, afortunadamente tenemos espacios amplios para la sana distancia. Lo más importante es que cómo profesional, yo también me vi en este caos y crisis y me fui abriendo al mundo virtual, ha sido muy enriquecedor pero también de mucha ansiedad y miedo".

Junto a muchos colegas, ha desarrollado un programa llamado Acompañamiento terapéutico en tiempos de Covid-19 para apoyar a las personas en estos momentos tan difíciles.

"Han sido tiempos complicados sobre todo en el tema de la salud mental, por lo que hemos estado haciendo grupos de acompañamiento psicológico para quienes se han enfrentado al Covid, a quienes han perdido a un familiar y están viviendo un duelo, retos y desafíos. Se ha vuelto un grupo muy bonito, hemos conectado con gente de Estados Unidos Colombia y México y como profesionales hemos podido apoyar en estos momentos tan difíciles y realmente nos sentimos muy afortunados de poderle brindar esto a la gente".

Otra de las labores muy importantes que Azul Tania ha desempeñado en los últimos meses, es brindar apoyo a las mujeres que sufren de violencia en casa, pues desafortunadamente las cifras aumentaron tras el confinamiento.

"A veces no lo decimos, pero también para nosotros resulta muy agotador y sobre todo estos tipos de crisis son muy altos, y como profesionales necesitamos nuestros espacios de confort y darnos un poco de respiro y terapia. Pero sin duda, también es un trabajo de mucha satisfacción y realmente me siento muy honrada de poder ayudar a las personas".

El próximo 5 de mayo iniciará uno de los talleres de Prácticas saludables en la mujer, dirigido a mujeres que buscan sanar algún problema ginecológico, de abuso sexual o deseo sexual.

Para las personas interesadas en acudir a terapia con Azul Tania Chávez, puedes contactarla a través de las páginas de Facebook "Sanantes" y "El síntoma y su función", o en el teléfono 7774968624.