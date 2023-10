Cañeros toman el Ingenio Emiliano Zapata

La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar tomaron el Ingenio Emiliano Zapata para exigir que directivos del Grupo Beta San Miguel revisen sus peticiones de financiamiento; entre ellas la rehabilitación del albergue "Emiliano Zapata" para los jornaleros del corte de caña.

Los productores bloquearon las entradas al corporativo azucarero e impidieron la entrada a obreros, contratistas y personal administrativo y de confianza.

Amado Orihuela, dirigente de la Unión Local de Productores, anunció que tendrán resguardadas las instalaciones en demanda de ser escuchados; la protesta fue de previo acuerdo con los obreros de la sección 72.

“Tenemos mucho tiempo, tres meses pidiendo una cita con el corporativo BSM a nivel nacional y desafortunadamente no la hemos tenido, porque aquí no arreglamos absolutamente nada, todo se arregla en el corporativo nacional y la verdad es que para nosotros es importante porque estamos necesitando recursos y no hemos tenido la atención par que se liberen el financiamiento que piden”.

Toma el ingenio Emiliano Zapata, la unión local de productores de caña de azúcar que encabeza Amado Orihuela Trejo, en demanda de que se establezca una mesa de atención por parte del corporativo azucarero Beta San Miguel

Para los productores, es indispensable reparar y darle mantenimiento al albergue que se encuentra en Tlaltizapán, para recibir a los trabajadores del corte de caña en buenas condiciones.

“Estamos a un mes de que se inicie la zafra y no hay recursos para darles los servicios y la reparación que se requieren y hay más solicitudes y no hemos tenido respuesta y por eso estamos haciendo este tipo de protesta para que se nos escuche se atiendan los problemas y una vez que esto pase obviamente estaremos en condiciones de liberar estas instalaciones” manifestó Amado Orihuela.

Las instalaciones del Ingenio volverán a abrir hasta que el Grupo Beta San Miguel tenga la disposición de hablar con los campesinos, “que ellos se comuniquen con nosotros, platiquemos y lleguemos a acuerdos y si hoy mismo resuelven hoy mismo los levantamos, pero si no permaneceremos los días que sean necesario".