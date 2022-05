Campesinos lamentan falta de apoyo al campo morelense

La dirigente de la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO), Martha Olivia López Flores, calificó de “vergonzoso” el que la federación tenga que apoyar a los campesinos con fertilizante ante el abandono del estado ya por tres años. Subrayó que desconocen las razones por las cuales el gobierno actual ha sido omiso para atender el campo, el gobierno de Morelos se ha caracterizado por ser una administración que no le interesa a los productores o el sector agropecuario.

Lo más desafortunado es que la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Katia Isabel Herrera Quevedo, muestre un total abandono y su actitud revela que desconoce el tema, así como las necesidades del campo en la entidad.

La lideresa crítico que por la falta de gestión del gobierno estatal, la Federación no le entrega a Morelos este fertilizante, lo cual resulta vergonzoso y triste a la vez porque así los funcionarios demuestran que no les importa lo que pasa con el agro morelense, por eso no hacen ni una sola gestión a favor de los productores morelenses.

“Es un gobierno que no le interesan los productores y el sector agropecuario, pero sobre todo la cabeza del sector, que es la Sedagro, y su titular, Katia Herrera, no promueve ningún programa o apoyo, no le interesa buscar o promover ante el gobierno federal o estatal recursos para hacerlos llegar al campo, pero pareciera que no tienen interés en el campo del estado”.

La líder de ALCANO destacó que desde hace tres años hace falta una buena gestión en Sedagro para que lleguen recursos al campo de Morelos, "la omisión y responsabilidad es del ejecutivo estatal que no gestiona, pero tampoco entrega recursos".