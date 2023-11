Cambios en fiscalías frenan avances en búsqueda de personas

Los cambios en la Fiscalía General de Morelos y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas entorpecen las investigaciones sobre la búsqueda de las víctimas. Tranquilina Lagunas, mamá de Mireya Montiel Hernández, desaparecida desde el 13 de septiembre del 2014 y fundadora del colectivo Unión de Familias Resilientes, advierte el rezago y una serie de irregularidades que hay en los procesos de búsqueda.

Incluso en la intervención para continuar con la búsqueda y exhumaciones en el panteón municipal de la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, al respecto expuso; “tuvimos una reunión la semana pasada, para hablar de los temas del panteón que prevén que puedan reanudar los trabajos para abrirse en marzo, por cuestiones financieras, para que no digan que no hay dinero, que no hay recursos”.

La postura de los colectivos es una constante lucha para que el personal de la fiscalía realice los protocolos, las búsquedas de campo, que den certeza a las familias de las víctimas.

“no están preparadas, no saben el dolor de la espera de la familia, cuando se sabe que hay cuerpos en el SEMEFO y que no sabemos de quiénes son, no se ponen esa camiseta, son muy herméticos, no saben que en sus manos tienen la vida y la salud de una familia y deberían darle agilidad para que sean identificados” dijo al reconocer que del personal de la fiscalía especializada son pocos los que quieren hacer su trabajo.

Son más de 30 desaparecidos de los que no hay reporte, según el colectivo, pero sin levantar fichas de investigación y son más de 100 personas que no han sido localizadas.