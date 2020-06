Cae 90% la donación de sangre en Zacatepec

Cayo en un 90 por ciento la donación de sangre durante la contingencia epidemiológica, así lo dio a conocer la encargada del puesto de sangrado en el Hospital de Zona número 5 del IMSS en Zacatepec, la doctora Iveth Calderón Casas, quien recordó que en el área de urgencias se siguen salvando vidas.

Luego de desmentir que no hay cirugías por falta de sangre, dijo que las personas que llegan a urgencias y requieren de alguna cirugía los están atendiendo y es para estas emergencias que se requiere la sangre, ya que cada vez es menos la disponibilidad, ya que no acuden por temor a algún contagio. Por lo que dejo en claro que “se están tomando las medidas pertinentes en esta área y se usan solo material desechable”.

Y es que la demanda es muy grande, ya que la donación cayó del 80 a 90 por cienrto; “hay días que no tienen un solo donador, cuando antes tenían hasta 10 donadores diarios”, por lo que hacen extensiva la invitación para seguir salvando vidas en el servicio de urgencias.

Refirió que este es un hospital regional de zona y aunque no es un banco de sangre son un puesto de sangrado, recurso que se manda al banco de sangre que está en Cuernavaca, "nosotros estamos en contacto con el banco de sangre para tratar de solventar las necesidades que se tienen para las cirugías que se atienden y especialmente en esta temporada que repuntan los casos de dengue".

Los requisitos son para personas sanas de 18 a 65 años de edad, con un peso mayor a 50 kilos, deben acudir descansados y sin haberse desvelado, que no hayan fumado o tomado en los últimos tres días, que no hayan donado en los últimos 60 días, no ser pacientes con periodo menstrual, aunque no es un impedimento y que no estén embarazadas.

Y en este tiempo de pandemia se pide a las personas que donan sangre que no sean casos sospechosos de Covid y deben pasar 30 días después de algún contacto con alguna persona en esta situación y no haber tenido síntoma en los últimos 30 días. Actualmente se están manejando dos modalidades, con cita telefónica o en cita directa y los horarios de atención son de las 7:00 a las 13:00 horas.

Deben además presentar la credencial de identificación oficial con fotografía, con una copia por ambos lados, ese día se les toma una muestra sanguínea, se les hace un interrogatorio médico basado en la normativa vigente y en base a eso se determina quiénes son los candidatos ideales para donar.

Los números de donación son 73 43 47 25 49 y el 73 43 47 85 09, a las extensiones 13-31 y 13-27, en un horario de 7:00 a 13:00 horas