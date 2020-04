Buscar el sustento en tiempos de coronavirus

Desde hace ya casi tres semanas las autoridades han dado inicio a la cuarentena como una medida para prevenir el contagio de Covid-19, sin embargo, existe un cierto grupo de la población que viven al día y necesitan salir diariamente a buscar su sustento, esto a pesar de ser personas adultas mayores.

Gabina Morrón de 71 años de edad, vecina del municipio de Cuautla, diariamente a partir de las 10 de la mañana llega con su bolsita de mandado y todo su equipo para trabajar al crucero de Las Palmas en Cuautlixco, en donde diariamente acude para limpiar parabrisas.

Gabina tiene seis meses que quedó viuda, por lo que ya sólo ella debe buscar su sustento, para tener dinero y comprar sus alimentos y artículos que requiere día a día.

Debido a su edad, ya no encuentra un trabajo formal, además de que no cuenta con conocimientos de nada pues no termino la primaria, y la única forma que le ayuda a subsistir es ir diariamente a limpiar parabrisas en donde de manera normal sacaba entre 80 y a veces hasta 100 pesos en el día, sin embargo, en estás últimas semanas a veces solo llega a sacar 50 pesos con lo que le ayuda para poder comer aunque sea un taquito, dijo ella.