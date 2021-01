Blanca Nieves Sánchez da positivo a Covid-19

A través de redes sociales la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, informó este viernes que dio positivo a la prueba de Covid-19, con ella son cuatro los legisladores locales que han víctimas del virus SARS-CoV-2, que a la fecha en Morelos, ha confirmado 10 mil 309 casos.





He decidido hacer público que he dado positivo a #COVID19. Tomé todas las precauciones personales, laborales y familiares y no fue suficiente.



Invito a NO bajar la guardia, el virus no hace distinciones. — Blanca Nieves Sánchez Arano (@blansamx) January 8, 2021









En junio de 2020 la entonces presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Alejandra Flores Espinoza, confirmó el primer caso de Covid-19 en el Congreso del estado, se trataba de un asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación.

El pasado 27 de septiembre la diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz dio a conocer que contrajo el Covid-19, fue la primera parlamentaria local que se había contagiado a seis meses de la pandemia.

Posteriormente, el 22 de octubre el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que si bien cómo un acto de responsabilidad se aisló en cuanto tuvo síntomas de Covid-19, "lamentablemente la prueba había sido positiva”.

Fue a principios de este año que se informó que la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, Ariadna Barrera Vázquez, dio positivo al Covid-19, sumándose a partir de este viernes 8 de enero la legisladora Blanca Nieves Sánchez Arano.