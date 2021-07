Ayuntamiento promete pago a los ayudantes municipales

Desde hace más de una semana 25 ayudantes municipales han externado su inconformidad con el gobierno de Cuautla, encabezado por el edil, Jesús Corona Damián, ante la falta del pago de los apoyos mensuales por la cantidad de cinco mil 500 pesos que se les entrega para los diversos gastos que hay en las colonias; algunos señalaron que son entre dos y cuatro meses lo que se les adeuda.

Afirmaron que dos reuniones fueron suspendidas por el alcalde y no fue hasta la tercera ocasión que fueron atendidos por el secretario municipal, Alfredo Escalona Arias, quien confirmó el encuentro con los ayudantes en donde le dieron a conocer las diferentes necesidades que hay en las colonias, siendo el tema principal los pagos pendientes.

Indicó que es un mes lo que se les adeuda y que esto se debe a la complicada situación económica que se mantiene en el Ayuntamiento, sin embargo, afirmó que a la brevedad les será entregado el recurso a los también llamados auxiliares administrativos.

“Como todos sabemos, la situación económica en el Ayuntamiento de Cuautla es complicada, sin embargo, la administración del presidente Corona no les ha quedado a deber ningún apoyo, ahorita tenemos retraso de un mes, pero nada que no se pueda solucionar en estos próximos días; esto es un asunto netamente administrativo, el Ayuntamiento sigue cumpliendo con las obligaciones que tiene con la ciudadanía”.

Por su parte, Marco Aurelio Pérez Díaz, ayudante de la colonia Hermenegildo Galena indicó que son dos meses lo que no les han pagado, no obstante, esperan tener una respuesta este primero de julio de no ser así , dijo, tomaran otro tipo de acciones.