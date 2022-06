Ayuntamiento de Coatlán descansa a sus trabajadores sin goce de sueldo

Este 16 de junio salió el primer grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Coatlán del Río a un descanso obligatorio de una quincena sin goce de sueldo, así lo revelaron al dar a conocer que los dividieron en cuatro grupos y se irán rotando en los próximos ocho meses con el objetivo de que el municipio pueda salir de una crisis financiera; sin embargo, lo trabajadores destacaron que no hay verdaderas medidas de austeridad de parte del alcalde Celso Nieto Estrada.

En el marco de la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un grupo de trabajadores pidió el apoyo de los funcionarios estatales para hacerle llegar un escrito a AMLO ante la apremiante situación que enfrentan y que a todas luces viola sus derechos laborales.

Los trabajadores dijeron que podrían ser despedidos si en la entrevista aparecen sus nombres, revelaron que en reunión previa el alcalde reelecto les informó de los descansos sin goce de sueldo para todos los trabajadores, ya que el Ayuntamiento tiene que saldar fuertes deudas, por lo que pidió de su compresión.

El primer bloque salió esta quincena, el segundo sale el 30 de junio, el tercero 15 de julio y el cuarto el 30 de julio, y vuelven a empezar hasta terminar febrero, por lo que les llevará por lo menos ocho meses consecutivos.

La molestia de los trabajadores es que no hay aumento de salario para sacar adelante los compromisos de campaña, por lo que consideran que no está cumpliendo con las medidas de austeridad ante el dispendio en las fiestas populares y la entrega de premios. Por lo que no les queda claro cuál deuda y por qué la tienen que pagar los trabajadores.

Además que tiene un torneo de futbol en puerta, donde la suma de los premios es de 78 mil pesos, y en campaña prometió dar uniformes completos cuando sabía cómo y en qué condiciones ésta la situación financiera del municipio.

Hasta el momento no ha sido posible entrevistar al alcalde Celso Nieto Estrada, en su página o la página del municipio no se ha emitido ningún comunicado al respecto pero el 25 por ciento de los trabajadores de confianza están con descanso obligatorio y sin goce de sueldo.