Doña Balbina recorrió 65 kilómetros para pedirle agua al Presidente de la República

Doña Balbina Ríos recorrió más de 65 kilómetros desde la colonia Santa María Ahucatitlán, en Cuernavaca, hasta la cabecera de Coatlán del Río, en donde buscó incansablemente hacerle llegar su petición al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el problema de agua que tiene su comunidad; “señor presidente nos toca a nosotros”, le gritaba mientras el mandatario saludaba a la gente del otro lado de la valla metálica.

Los gritos al mandatario mexicano lograron llamar su atención y fue entonces en donde el apoyo logístico no pudo controlar al grupo de gente que buscaba tocar la mano del Presidente, entregarle un sobre con demandas por escrita y hasta una que otra fruta cultivada en la región.

“Venga, venga”, decía Balbina, quien prácticamente corrió a darle un efusivo abrazo a López Obrador, que al verla extendió su mano e instruyó a su personal para darle atención a la gente. El problema llevado hasta allá que la obligó a viajar por más de una hora es el desabasto de agua potable que sufre por más de 10 años.

“Que nos apoye para abrir pozos de agua y que sea de verdad útil para el pueblo y no estar sufriendo porque el agua se la lleva Cuernavaca, y a los pueblos nos dejan sin agua; yo he visto que con engaños se lleva el agua, y no es de ahora es de hace ya 10 o 15 años”.

La escasez de agua se ha recrudecido, teniendo que adquirir pipas de agua con un costo de más de 800 pesos, la más económica “y cada año es peor, de plano ya no tenemos agua están las tuberías pero no hay agua, hay unos tubos gruesos que se llevan el agua a Cuernavaca”.

Doña Balbina confía en que llegada la petición al Presidente de la República ésta tenga una salida favorable. Salió a las 7:00 horas de la capital morelense para llegar antes y tomar un buen lugar en el evento que comenzó después de las 10:00 horas.







➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!