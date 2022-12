Autoridad baja los brazos en caso de desaparición de Diego Armando

"Ya no hay nada que hacer, se han agotado todas las líneas de investigación", le dijeron en la Fiscalía General del Estado (FGE), a la madre de Diego Armando Nieto quien lleva 11 años desaparecido.

La señora Alma Grisela Nieto, madre de Armando, rompió en llanto al platicar frente al memorial de víctimas que se encuentra en las puertas del Palacio de Gobierno, ya que las autoridades han informado que se está tramitando la reparación del daño. "Me dicen que ya no hay nada que hacer", dijo.



Sin embargo, la señora Alma señala que a pesar del cierre que las autoridades puedan hacer de la carpeta de investigación seguirá buscando a su hijo. "Para mí no se han agotado las posibilidades, yo tengo fe y esperanza y mis lágrimas nunca se me van a agotar", declaró.

La señora Nieto explicó que durante su visita en la FGE, en el departamento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le presentaron al nuevo Ministerio Público (MP) que llevaría su caso, pero fue ahí cuando le dijeron que ya no había nada más por hacer, salvo mandar un boletín a todos los estados de la república para ver si coinciden las características con cuerpos en calidad de desconocidos en las fiscalías.

A pesar del poco interés de las autoridades, la señora Alma Grisela, sus familiares y compañeros de búsqueda, no se rendirán y continuarán buscando a Diego Nieto, así como insistir ante las autoridades que no dejen en el olvido este caso.

Por último, envió un mensaje a todas las madres y hermanas del mismo dolor para que en estas fechas decembrinas y vísperas de año nuevo no se sientan solas, "no se rindan, no tiren la toalla", concluyó.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local