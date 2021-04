Aspirantes a la alcaldía disminuyen sus actividades en Cuernavaca

En el inicio de la segunda semana de campaña de los 19 candidatos a la presidencia de Cuernavaca, la mayoría se tomó un descanso para definir el plan de campaña en los siguientes días. Primero Jorge Argüelles destacó ante medios que antes de ganar ya está trabajando y se reunirá con gente de la CFE con el fin de solucionar el problema del adeudo, mientras que Jorge Mátar Vargas, de Movimiento Ciudadano, destacó que “es inconcebible que siendo Cuernavaca una ciudad cultural y turística, el cabildo haya autorizado un presupuesto de 3 millones 600 mil pesos para este 2021, esto representa el 36% menos con respecto al 2019. Mientras Jorge Arizmendi del PRD, caminó por las colonias Ahuatlán y Revolución.

De manera pública, Jorge Argüelles candidato de PES, Morena y NA, inició la semana presentando los cuatro grandes ejes de su programa de gobierno, que tienen que ver con la reactivación económica, la satisfacción de los servicios, la seguridad y la salud.

Estas acciones, consideró, son urgentes para que la capital morelense vuelva a tener el atractivo del pasado, y su gobierno, en caso de ganar la elección, inicie un programa emergente de la económica, “relanzando los sectores, comercial, industrial y de servicios, por medio de la creación de la marca “Ciudad Cuernavaca”, nuestra capital no requiere más nombre que la fuerza de su historia, además crearemos la agencia municipal de atracción de inversión, y la red Cuernavaca network con el fin de potenciar la ciudad”.

Mientras el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Mátar, lamentó que se haya autorizado un presupuesto de 3 millones 600 mil pesos para este 2021, esto representa el 36 por ciento menos con respecto al 2019, pues la cultura es indispensable, la cultura ayuda a los niños y jóvenes a alejarse de la delincuencia", enfatizó.

“Otro de los compromisos que habré de concretar a partir del primer día de mi gestión será lograr que la cultura vaya de la mano con el turismo”, aseguró Mátar durante una reunión con personas representativas de la comunidad artística y cultural, a los cuales les aseguró que buscará recursos económicos que les ayuden a cristalizar sus proyectos.

Dijo que se debe rescatar la historia de Cuernavaca, para ello urge que se vuelva a apoyar la figura del cronista de la ciudad, que sus calles vuelvan a albergar la manifestación cultural y la inclusión de los artistas independientes en los programas culturales del ayuntamiento.

Por su parte, los invitados entre escultores, pintores, muralistas, cineastas, cronistas, danzantes y otros, manifestaron puntualmente sus requerimientos e inquietudes en una dinámica de foro abierto y escucha activa donde el candidato tomó nota para transformarla en compromisos a cumplir.

Jorge Argüelles fue de los pocos candidatos que inició la semana con actividades / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

En visita por colonias como Ahuatlán, Jorge Arizmendi García candidato del PRD a la presidencia municipal, insistió a los ciudadanos en su llamado de reconocer aquellos aspirantes que en realidad han tenido su residencia por muchos años en la ciudad y el estado; destacó que la importancia de esto es que da certeza y certidumbre que sienten amor por la gente y las colonias, así como sus poblados. No es una situación de discriminación, solamente que los nacidos o avecindados en este lugar, han aprendido a querer a este pueblo y su gente, y además existe la garantía de que se van a quedar en este lugar.

A su vez el candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Gerardo Gómez Borbolla por el partido Fuerza Morelos, aseguró que una vez que tome el cargo de alcalde de la capital del estado pondrá en marcha la policía comunitaria para que todos los ciudadanos se sientan seguros. Con la gente de Villa Santiago, se comprometió a un gobierno de puertas abiertas, "la oficina no se cerrará, los cuernavacenses serán mis patrones, yo les cumpliré mientras no me pidan imposibles".

Asimismo, el candidato por el partido Fuerza México, Sergio Estrada Cajigal, destacó la importancia de recuperar proyectos que en el pasado permitieron a la capital ser una ciudad atractiva, como es el servicio de limpia y recolección de basura, dijo coincidir con la intención de los empresarios del ramo que han contemplado el cambio de lugar del Centro de Transferencia hacia otro punto en el que afecte menos a la población.

De visita por la avenida Estado de Puebla, el aspirante a la alcaldía capitalina dijo que el barrido manual será un proyecto que habrá de retomar en la ciudad pues las personas que lo llevaban a cabo mantenían las calles y avenidas limpias, lo cual debe ser prioritario pues no se trata solamente de recoger los residuos.