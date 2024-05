Asociación Civil se manifiesta en la Fiscalía; exigen la salida del fiscal

Este viernes, integrantes de la Asociación Cívica Gustavo Salgado tomaron las entradas y salidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la salida del fiscal morelense, Uriel Carmona Gándara, luego de no tener avances en las investigaciones de los asesinatos de diferentes activistas, además de la nula atención en casos de tortura a personas que fueron inculpadas de delitos que no cometieron.

El vocero de la organización, Gabriel Rivas Ríos, criticó que el cargo de fiscal sea de nueve años, pues dijo que hasta el momento el actual no ha dado los resultados que espera la ciudadanía.

“Este fiscal tiene bastantes años que no da resultados. No es de ahorita, sin embargo, ya la sociedad se tiene que poner en alerta de lo que está pasando porque cada vez la criminalidad avanza más cuando aquí no hay procuración de justicia”.

Casos como el de Gustavo Salgado, los ambientalistas Isaac Medardo Herrera y Rodrigo Morales; el líder social de la colonia Antonio Barona, de Cuernavaca; Alejandro García, el “Chepe”, y el de Samir Flores Soberanes aún se encuentran en la impunidad o parcialmente resueltos.

Dijo que es momento que la sociedad se una para “derrocar” al titular de la Fiscalía, en contra de quien, dijo, pesan acusaciones graves por, presuntamente, ocultar un feminicidio.

Cuando por las vías institucionales no se puede, es el pueblo quien debe y puede remover a sus autoridades. Yo creo que ya es hora de que comencemos con una campaña a nivel estatal para que este fiscal se vaya porque no hay resultados.

Asimismo, dijo que existen casos en los cuales la autoridad ha actuado de manera arbitraria al detener a inocentes que posteriormente son liberados por falta de pruebas, sin embargo, previo a ello fueron víctimas de tortura.