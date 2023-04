Así debes separar la basura en Cuernavaca

Desde la implementación del programa "Haz lo tuyo" por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca, el cual tiene como objetivo separar los residuos orgánicos e inorgánicos, la ciudadanía presentó una serie de dudas con respecto al tema, algunas de ellas son: ¿Cómo se catalogan los residuos? Y ¿Cuál es el destino final de los mismos?

Ante estas preguntas, el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Omar Israel Albavera Vázquez, dijo que en esta primera fase se comenzará con una separación simple.

Sobre los desechos orgánicos

De acuerdo con lo explicado por Albavera Vázquez, los desechos orgánicos son aquellos que son ocupados en la cocina y que no son industrializados, así como los residuos humanos y animales, algunos de ellos son:

Cascarones de huevo

Restos de verdura

Cáscaras de frutas y hortalizas

Pelo

Restos de café y té

Filtros de café

Residuos de alimentos

Productos lácteos sin recipientes

Servilletas

Papel higiénico (después de su uso)

Ceniza

Aserrín

Productos cárnicos

"En el papel de baño siempre hay una duda, a pesar de ser un material que es industrializado, es un material que se degrada muy rápido con el agua... se recomienda después de su uso depositarlo en el WC. Si la gente siente que se le va a tapar, se tienen que colocar en una bolsa por separado y se tirarán los días de orgánico, junto con las toallas sanitarias y pañales... en una bolsa aparte, ya que estos tienen un manejo diferente, pero se puede sumar en los días orgánicos", explicó Albavera Vázquez.

Las heces de las mascotas tendrán que ser depositadas en el inodoro, sin embargo, aquellos usuarios que decidan no hacerlo, la sugerencia por parte del secretario es que en un recipiente se depositen las heces, se les aplique cal para iniciar el proceso de secado y una vez secas, juntarlos con los residuos orgánicos.

Sobre los desechos inorgánicos

En el tenor de los desechos inorgánicos se pueden considerar dos categorías como los reciclables y no reciclables.

Los residuos inorgánicos reciclables son:

Papel y cartón

Aluminio

Ropa y textiles tetra pack

Mientras que los no reciclables son:

Preservativos

Cotonetes

Curitas

Poliestireno expendido (unicel)

Envolturas metálicas

Bolígrafos

Colillas de cigarro

Cuero

Radiografías

"Este es un proceso de educación, y sumarnos a estar atentos a que pase el camión recolector, no saquemos tampoco los residuos en horarios que no corresponde, para evitar que los pepenadores, la fauna nociva o los mismos perritos rompan las bolsas de basura, o peor aún, que los mismos halcones de basura estén revisando en nuestros derechos que información tenemos, cómo facturas, estados de cuenta y tickets... también es un tema de seguridad", mencionó el funcionario.

¿Cuándo y cómo se tiene que sacar la basura?

Albavera Vázquez explicó que en la zona oriente de la capital, los residuos orgánicos tendrán que ser recolectados los días lunes y viernes, y en la zona poniente los martes y sábado, mientras que los desechos inorgánicos en la zona oriente serán recolectados los días miércoles y en la zona poniente los días jueves.

En el caso del centro de Cuernavaca, se tiene otro procedimiento, ya que diariamente se recogen los desechos, por lo que en la mañana se recogerán los inorgánicos y por la tarde los orgánicos.

Ya recogieron los residuos, ¿ahora qué?

Si bien la iniciativa se encuentra en una fase experimental, la ciudadanía se ha cuestionado sobre el paradero de los residuos, y si al final estos no se vuelven a mezclar, por lo que Albavera Vázquez explicó que se realizan dos filtros para el depósito final.

En primera instancia se llevan al centro de transferencia que está ubicado en la avenida Estado de Puebla, el cual está a cargo de la empresa KS Ambiental, ahí se elabora la recolección de ambos residuos, por lo que al ser en diferentes días no se mezclan, en el lugar se realiza la valoración de los residuos inorgánicos, los que pueden tener un segundo uso, o los que ya tienen que ser completamente desechados.

Los orgánicos son depositados en el relleno sanitario de Loma de Mejía, el cual está bajo la administración de Trideza, donde se lleva a cabo el tratamiento de depósito y cubrimiento, de acuerdo con la norma establecida.

"Es un proceso nuevo... hacer un cambio de la noche a la mañana, entendemos que es imposible, pero es un proceso que va poco a poco, es una campaña que se va a quedar definitivamente, no va a ser una campaña que si no funcionó ya regresemos a como estábamos, no, ya hicimos lo difícil que es el primer paso, vamos a continuar con la separación", dijo Albavera Vázquez.

Y si no se realiza la separación, ¿habrá sanciones?

El funcionario señaló que el mes de abril es de prueba y error, por lo que a partir del mes de mayo se valorizará cómo se aplicarán las sanciones.

Reiteró que si la mayoría de personas entienden cómo debe de ser la separación y hay personas que se niegan a realizarla, podrá haber sanciones.