Iniciarán sanciones en Cuernavaca por no separar basura

A partir de la siguiente semana la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca comenzará a entregar “apercibimientos” a las personas que no separen sus residuos sólidos. El titular del área, Israel Albavera, dijo que ya tiene identificados los puntos en los que la ciudadanía saca sus residuos sólidos revueltos: orgánico e inorgánico, por lo que ahí se entregarán, primero, apercibimientos administrativos y no económicos.

“Continúan con la cultura de no sacar los residuos a la hora y días que corresponden, y algunos camiones recolectores han comenzado a dejar los residuos que no corresponden al día, les pedimos a la ciudadanía que por favor entienda que estamos entrando a una nueva cultura por el bien del medio ambiente. No nos están haciendo un favor al gobierno sino a la ciudad”.

Algunos condominios y “kluster” fueron identificados por arrojar sus residuos sin separar, principalmente en la zona de Ahuatlán y Tzompantle. Ahí, como en otras colonias, se aplicarán operativos con cuatro equipos distintos por parte de la Fiscalía Ambiental mediante los cuales se detectará a aquellos que insistan en no separar la basura. Albavera advirtió que no es una campaña que aplique “a ver si funciona”, sino que llegó para quedarse.

“Primero se dejarán amonestaciones y se dejarán sus desechos, es importante que los saquen a la hora que corresponda, en caso de que el camión recolector no se la lleve las personas deben volver a meter su basura a su casa. En las calles y avenidas se están quedando entre 30 a 40 toneladas de basura que no están siendo recogidas si no están separadas”.

Para que este problema no se convierta en un problema de salud pública, una vez que el camión recolector pase sin recoger los desechos no separados, una segunda brigada recogerá lo que queda en las aceras, afirmó el funcionario municipal. “Esta brigada se encargará de recoger esos residuos que no sean devueltos a su casa, en el momento en que detectamos esto vamos a hacer amonestaciones y luego las multas, no es un tema de pelearnos”.

Las multas para quienes insistan en no separar la basura va de los cuatro mil a los nueve mil pesos, pero esto todavía no se aplicará. Dejó en claro que el programa de separación no será temporal, sino permanente. Por lo que en lo posterior sí podrían aplicarse ya las multas.

No descartó que existan ciudadanos que busquen un amparo para evitar sanciones, pero asumió que sería más fácil y económico separar la basura.

Desde el pasado primero de abril, el Ayuntamiento de Cuernavaca inició con el programa de separación de residuos, se establecieron días para recoger, en cada colonia, los desechos orgánicos y otros para los inorgánicos dependiendo de cada una de las zonas de la ciudad capital.