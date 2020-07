Arranca este miércoles la verificación

Desde este lunes 13 de julio los usuarios en Morelos podrán iniciar su trámite para la verificación en color amarillo color con terminación 5 y 6, la Secretaría de Desarrollo Sustentable comenzará la apertura del portal para citas. Para el miércoles 15 de julio será la apertura de los centros de verificación que requerirán estar ocupados solo en un 40 por ciento. Es importante, Constantino Maldonado Krinis que entreguen puntualmente sus datos y corroboren su cita porque las páginas han sido constantemente atacadas por "hackers".

Esta primera etapa de apertura tiene como propósito emparejar a quienes ante la declaratoria de emergencia médica ya no tiene que hacer su trámite, y así emparejar el calendario con el CdMx que abrirá sus verificadores a partir del 10 de agosto.

Sobre las críticas de la urgencia para comenzar a verificar a los vehículos en el estado, el funcionario estatal, dijo que no hay apuro por parte del gobierno estatal, "más bien fue la ciudadanía la que estaba pidiendo incluso lo pedían con el semáforo en rojo , algo que no quisimos hacer y que no avaló el gobernador, pero estamos de la mano con salud federal y estatal, han dado luz verde al protocolo que se va a seguir en los verificadores y de todo lo que se ha estado haciendo de manera previa con la restricción del 30 y 40 por ciento máximo en estos protocolos, mientras que el semáforo este en color naranja, pero si cambia nuevamente a un color rojo volveríamos otra vez al cerrar, esperemos que eso no ocurra ”.

Maldonado Krinis, destacó que el propósito al solicitar que especifique acuda al conductor, y que sea alcalde de edad es cuidar que baje lo menos posible del vehículo, porque los centros controlan bien sus protocolos para evitar algún problema, salvo emparejar los números la diez de agosto cuando comenzarán a verificar en la CdMx

Esta vez dijo, cuidarán que la página de citas no sea "hackeada" como podría ser en otros momentos, y la idea es que aunque solo sea cuatro automóviles por línea si se puede dar la atención y evitar aglomeraciones sobre todo porque en esta primera etapa en color amarrillo pendientes son alrededor de diez mil vehículos.

Si es importante pedir a la gente que nos apoye, no hay ningún problema si tiene rosa, verde o azul, ellos pueden circular en la CdMx, los que si deben verificar antes del 10 de agosto es el amarrillo por el calendario en la metrópoli”.

Finalmente aceptó que la verificación en el estado de Morelos ha sido muy baja no obstante que verificar resulta es importante para la calidad del aire, solo un 70 por ciento acudió hasta antes de la pandemia a verificar su vehículo.

