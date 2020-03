Apoyan lucha de mujeres

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, declaró que la Iglesia apoya a la mujer en su lucha para acabar con la violencia que se registra en su contra, pero reiteró su rechazo al aborto y al matrimonio homosexual.

Reconoció que el incremento de feminicidios y violencia contra las mujeres preocupa en gran medida a la Iglesia Católica, por lo desde un inició manifestó su apoyo al paro nacional de mujeres como una medida para reivindicar y respetar la figura de la mujer en la sociedad mexicana.

En su reciente visita a Cuautla, el Obispo reiteró que su apoyo es a las mujeres y nada más. "Apoyamos a las mujeres, pero es claro que no apoyamos al aborto, que no apoyamos al matrimonio homosexual, no apoyamos todo aquello que va en contra del evangelio".

Recordó que fue la propia Conferencia del Episcopado Mexicano quien dijo que si se maltrata a la mujer, se daña la imagen de Dios, por lo invitó a que se respete a la mujer en todos sus ámbitos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México residen 64.4 millones de mujeres, que representan el 51.5 por ciento del total de población. De ellas, 24.3 por ciento son niñas (0 a 14 años), 24.8 por ciento jóvenes (15 a 29 años), 38.2 por ciento adultas (30 a 59 años) y 12.7 por ciento adultas mayores (60 años y más). Sin embargo 10 mujeres mueren por agresiones intencionales en el país.

El obispo dijo que la situación que viven las mujeres es preocupante, además de que genera mucho dolor, por lo que es importante trabajar para acabar con esta problemática, pero sobre todo, es necesario acabar con el machismo que está tan arraigado en muchas partes.

En otro tema, el Obispo también abordó el tema de la pederastia en donde dijo que en Morelos los casos que se presentaron en el pasado, han sido solucionados y se tomaron las medidas pertinentes.