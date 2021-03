Antorcha Campesina se queda sin recursos para pequeños productores

El gobierno estatal anunció a la organización Antorcha Campesina que no hay recursos para el apoyo a pequeños productores, por lo que no recibirán nada este año. Una comisión representativa de colonos llegó ayer a Casa de Gobierno para una nueva reunión, pero al salir informaron a sus seguidores que les informaron que por la pandemia y la crisis mundial no hay manera de dar respuesta a sus solicitudes.

Juana Bautista, vocera de la organización, y un grupo de colonos organizados atendieron el llamado de los funcionarios estatales a escuchar alguna propuesta al pliego petitorio que hicieron entrega meses atrás, pero hoy al iniciar el tercer mes del año y debido a que las dependencias no han anunciado nada comentó, “por eso estamos en contra de la actitud de negligencia en una necesidad tan elemental como es el apoyo al campo”.

La vocera de los colonos dio a conocer que secretario del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero, entregó un documento de contestación del oficio de petición:

“Por instrucciones del ciudadano Francisco Antonio Villalobos Adán, Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos, me permito dar contestación a su escrito de fecha 2 de noviembre de 2020. Como es de su conocimiento, como consecuencia de la crisis económica heredada por administraciones anteriores, aunado a la crisis mundial causada por el virus SARS-COV-2 COVID-19, esta administración municipal ha hecho diversos ajustes presupuestales, […] Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que por el momento esta administración municipal.