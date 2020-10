[ANIMALIA] ¿Qué hacer si te encuentras con una serpiente?

Uno de los grupos de animales que más terror causa son las serpientes. Ellas han sido inspiración para una infinidad de historias de ficción alrededor del mundo por su mala fama.

Es común escuchar que hay serpientes que “hipnotizan” a las madres lactantes para robarles leche mientras con su cola consuelan al bebé como si fuese chupón. ¡Qué miedo!, pero… las serpientes por su biología en sí no son capaces de tomar leche, pues sólo es característica de los mamíferos; además, no tienen la capacidad de succionar pues carecen de labios, entre otras cuestiones. Este mito fue traído desde España por los evangelizadores, pero se sigue contando hasta hoy.

Aunque hay serpientes venenosas, sigamos leyendo, manteniendo la calma

.

Por otro lado, en redes sociales es común leer recomendaciones que nos dicen cómo saber si una serpiente es venenosa: cabeza en forma de triángulo, pupila de gato, la forma de sus escamas y sus colores. Sin embargo, esta información no es universal y podemos encontrarnos con muy desagradables sorpresas. Ninguna de estas aseveraciones es una regla. No hay guía ni receta para diferenciarlas por sus características físicas. ¿Y entonces qué hacer si me encuentro a una de estas criaturas cerca de mi?

· Primero: respira, y mantén la calma.

· Segundo y lo más importante ¡No las toques ni las lastimes! La mayoría de los accidentes suceden por su manejo inadecuado.

· Imagina que un gigante amenazador se acerca a ti. Seguro te defenderías a muerte, ¿No? .

· Tercero, piensa la manera en la que es más fácil que la serpiente salga y mantén tu distancia, abre las puertas y piensa en su ruta de escape. Créeme, ella está más asustada que tú.

· Cuarto, llama a Protección Civil o busca un experto que pueda ayudarte a reubicarla.

Debemos reconocer la gran importancia biológica que juegan las serpientes en nuestros ecosistemas y también saber que coexistimos. Ellas nos ayudan a controlar otras especies que pueden convertirse en un verdadero problema, así que mantienen el equilibrio de nuestro entorno natural, su presencia es fundamental.

¿Sabías que…?

El 20 de septiembre, Protección Civil de Cuernavaca informó que se encontró una boa constructor de 80 centímetros de longitud en el interior de una vivienda de Vista Hermosa.