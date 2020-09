[ANIMALIA] Zorro, hermoso y solitario mamífero

“Astucia de zorro es mejor que olfato de buen cazador”, y es que los zorros son oportunistas y astutos.

El zorro es un hermoso y solitario mamífero, es un buen cazador y así como disfruta de la carne, también disfruta de semillas, frutos e insectos, depende de qué oportunidad se presente en el momento. Es pariente de los lobos y coyotes, pero tiene una característica que es diferente a sus familiares cercanos: puede trepar árboles con gran agilidad.

Aunque parecen unos tiernos muñequitos de peluche son muy territoriales y su actividad es principalmente nocturna, pero como buenos cánidos, son fieles compañeros. Durante la temporada de reproducción, cuando encuentran pareja, no se separa el macho de la hembra y buscan algún rinconcito que pueda ser el nuevo nido de amor.

Juntos delimitan su territorio marcándolo con heces y orina para evitar intrusos y anunciar que esos terrenitos tienen dueño. Cuando la hembra empieza a gestar, es común que los machos sean quienes se encarguen de llevar el sustento a la guarida mientras ellas se mantienen a salvo.

En Morelos podemos encontrar al zorro gris que únicamente se encuentra en el continente americano desde Canadá hasta Venezuela y aunque prefiere más los sitios boscosos, también existen registros de este curioso animal en la selva baja del sur del estado.

Aunque por fortuna no es muy perseguido por los cazadores, ya que su piel no es tan codiciada y sus poblaciones se encuentran estables en el país, el zorro gris con frecuencia es perseguido por uno que otro inconsciente que los desea como mascotas. El problema con lo anterior es que al ser animales muy activos y con requerimientos muy especiales para su cuidado, se puede convertir en una mascota indeseada que trae consigo varios problemas con su tenencia además de que no es legal y se requiere de permisos especiales.

Nombre común: Zorro Gris

Orden: Carnivora

Familia: Canidae

Género: Urocyon

Especie: Urocyon cinereoargenteus

Karime Díaz, Bióloga por la Educación Ambiental y Divulgación de la Ciencia





