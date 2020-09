[ANIMALIA] Los temidos alacranes

Los alacranes pertenecen a un grupo de animales temidos, los arácnidos. Son parientes de las arañas y las garrapatas. Tienen una gran importancia en los ecosistemas, ya que son depredadores que regulan poblaciones de otros artrópodos manteniendo el equilibro; además, los vuelve geniales el hecho de que son fluorescentes con luz ultravioleta.

En México existen alrededor de 240 especies de las que en Morelos se encuentran 16, pero por fortuna, no todas son peligrosas para los humanos. Sin embargo, todos los alacranes tienen veneno, ya que les sirve para cazar a sus presas paralizándolas, pero también contra sus enemigos.

En nuestras tierras sí hay dos alacranes que son particularmente venenosos y aquí es donde se pone interesante. Según expertos en venenos, hay tres cosas que debemos saber para averiguar si son peligrosos:

1) Conocer si en la zona geográfica donde nos encontramos existe una especie venenosa (En Morelos, sí).

2) El color del alacrán, usualmente los alacranes peligrosos son güeritos y los obscuros pues no tanto, pero regresemos al punto uno, ya que el alacrán más venenoso de México es más obscuro y medio rojizo (vive en Nayarit) así que tengamos cuidado con el punto dos.

3) Algunas características físicas de los alacranes como los segmentos circulares de su cola y la forma delgada de sus pinzas pueden ser característicos de los alacranes peligrosos.

Si nos damos cuenta, en realidad tendríamos que aprender a observarlos mejor para saber diferenciarlos. También sería más probable que nos encontremos a uno no tan venenoso por su abundancia así que cuando escuchamos que alguien dice: “A mi no me hacen los alacranes” no es que tenga súper poderes, sino que más bien, ha tenido súper suerte de no toparse al “mero-mero”.

Como ya dijimos, dependerá de varios factores además de que también influye si comió o no antes, su edad e incluso nuestro propio estado de salud. Lo único recomendable es siempre acudir al centro de salud más cercano cuando se presenten síntomas como dolor en el cuerpo, algo raro en la garganta, escurrimiento nasal, fiebre, dificultad para respirar, náuseas o vómitos.

Hasta ahora no hay remedios caseros que sean eficientes contra el envenenamiento, lo mejor es que se aplique el antiveneno en un hospital cuanto antes para no sufrir problemas adicionales de salud.

Nombre común: Alacrán

Hábitat: Zonas tropicales y desérticas

Clase: Arachnida

Orden: Escorpiones.

Con la colaboración de Karime Díaz

