Alza al pasaje: en la zona sur también piden aumentos

Transportistas del servicio colectivo de la zona sur exigen incrementos a las tarifas, ya que es insostenible dar mantenimiento y mejorar las condiciones de las unidades, manifestó Leopoldo Odriozola Reyes presidente de las Rutas Unidas del Sur. En su opinión, llevan dos años con el mismo precio de 10 pesos al servicio local.

Este grupo de transportistas agremia hasta 700 unidades en distintos municipios de la zona sur de Morelos. Desde finales de agosto del 2021, se hizo un ajuste ante las condiciones de inflación y pandemia, por lo que, consideran necesario un cambio.

“se hace necesario en aquel entonces un ajuste a la tarifa, no se hizo como tal un aumento”.

Unidades transitan por el municipio de Zacatepec. / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Agregó “hoy lo que estamos pidiendo es que se haga un estudio socioeconómico y que se dé una tarifa justa, con la cual podamos tener nuestros vehículos en buenas condiciones y mantener el pago de los insumos como son la gasolina refacciones y llantas” y es que, aunque sea centavos favorecen el gasto de gasolina que está entre los 23 y 25 pesos, así como llantas, aceites, entre otros.

“se está pidiendo al Gobierno del Estado, se tomen en consideración todo esto para dar una tarifa justa para nosotros los transportistas de todo el estado”, dijo sin citar una cantidad específica de aumento.

¿Hay una ley de transporte?

Se está trabajando la ley del transporte para no afectar tanto a la ciudadanía y que se ajuste cada año con centavos, ya que un incremento paulatino pega menos.

Finalmente, adelantó que en Rutas Unidas del Sur: “estamos por cerrar este estudio, y yo creo que sería pedirle al gobierno estatal, que sea a la brevedad aunque sabemos que vienen procesos electorales y no quisieran tocar estos temas, nosotros como transportistas lo consideramos necesarios porque son 30 meses en los que no hemos tenido un ajuste, que la gente lo vio como un incremento, pero fue un ajuste porque en aquel entonces estábamos pasando por situaciones muy delicadas de la pandemia y nosotros no podíamos mantener las unidades en buen estado”