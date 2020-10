Aliarse con el PES haría peligrar triunfo de Morena

“A Morena le ha salido muy caro aliarse con el PES en Morelos, por lo tanto deberá considerar en el 2021 con quién participa, porque cargar a un partido que tiene el uno por ciento de intención de voto, y uno por ciento de negativo, es arriesgar la elección”, afirmó, Erick Salgado Fernández, cercano a Yeidkol Polevnsky .

Aun cuando el tema de Morelos por parte de ese partido debe esperar hasta que esté todo bien ordenado en la dirigencia estatal que es el siguiente paso, y posteriormente se hablará del proceso electoral; el hecho de que se hagan pronunciamientos de manera anticipada “es seguramente para sorprender; porque estos son unos pillos electorales, y para eso se debe puntualizar en dos aspectos, primero está la vida institucional donde está el gobierno y quiénes son las y los representantes populares".

Asimismo, señaló que se debe recordar que de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), salió el presidente de la república, y como estadista y el amplio respaldo que tuvo, tiene que apoyar a los gobernadores sin importar el partido al que pertenezcan. Por eso no debe pervertirse el esfuerzo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, por apoyar al estado y a las instituciones, porque es su responsabilidad como primer mandatario del país; pero en el plano político electoral, es algo diferente, y es en este aspecto que se debe evaluar la rentabilidad por cuanto a la representación o respaldo social que tenga cada partido y los aspirantes, aseguró.

Salgado Fernández hizo ver que las mediciones señalan que Morena sigue siendo el partido con mayor intención de voto en el estado, y en Cuernavaca, por arriba del 30 por ciento de aceptación, a diferencia del Partido Encuentro Social, que es el partido que está al frente del Ejecutivo estatal, el cual cuenta con el uno por ciento, de acuerdo con Paramétrica, y tiene un rechazo también del uno por ciento.

“Esto quiere decir que el PES (Partido Encuentro Social) no existe en la ciudad de Cuernavaca, por lo que si no hace una alianza con algún partido local, tendrá que desaparecer como en el 2018, por eso, la desesperación de sus integrantes que intentan mediante una cortina de humo en el traslape del poder del Ejecutivo para forzar a una alianza local, pero para empezar, es un partido que no te aporta nada, y su principal activo-negativo se llama Cuauhtémoc Blanco, que es el gobernador peor evaluado en la historia democrática de Morelos y del país”, aseveró.

Lo peor es que todos esos negativos, agregó, Erick Salgado, es que si Morena llega a una alianza con el PES, serán cargados al partido del presidente, por ello, recomendó no dejar pasar una alianza con un partido que prácticamente está condenado a su desaparición, y así se puede evitar un descontento interno, que al final vaya a ser un lastre político con resultados desastrosos para Morena en el 2021.