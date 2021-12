Alerta en lagos de Coatetelco por descarga de aguas residuales

Durante un recorrido realizado por funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) y pescadores de los lagos de Coatetelco, alertaron por la descarga de aguas residuales que se vierten en la laguna.

Incluso notaron que hay un fraccionamiento en la zona sin planta tratadora, así como la edificación de otro complejo de viviendas, por lo que temen que sus descargas de aguas vayan a parar a la laguna, dijo Abel Galicia Santana, presidente de la Asociación de Pescadores, quienes desde 2015 han denunciado este problema.

El recorrido tenía como objetivo identificar hasta dónde las descargas de los drenajes se desbordan y cómo los escurrimientos se van por campos de cultivos y canales.

Lamentó la ausencia del presidente municipal electo, Humberto Leónides Segura, quien ha dado muestras de interés para enfrenar el problema, pero por asuntos inherentes a su agenda no le fue posible acudir.

Sin embargo, no le extrañó que no llegara ningún integrante del Consejo Municipal, quienes en tres años no hicieron nada para frenar los problemas de contaminación y, peor aún, están conectando los drenajes de la población cuya red va a parar a la laguna.

“Lo llevamos a dos puntos de las descargas de drenaje, que están separadas por aproximadamente 200 metros y no se descarta que haya otras porque esa colonia ha crecido mucho en los últimos años”.





