Conagua multa a Miacatlán por descargas de drenajes

Finalmente la Comisión Nacional del Agua, multó al Gobierno Municipal de Miacatlán por las descargas de drenajes que desembocan en la laguna de Coatetelco, de acuerdo a lo que informaron al Comité de Pescadores de los lagos Coatetelco y Rodeo que preside Abel Galicia Santana.

La semana pasada la mesa directiva del comité de pescadores acudió a la Conagua ante la falta de respuesta a sus demandas de atención a una serie de demandas ante el peligro que impera una serie de descargas contaminantes, los rellenos en la invasión de las riveras de la laguna por una serie de obras de ampliación de la construcción de las palapas, entre otras obras civiles que impiden la recuperación del nivel del agua que se abastece de los escurrimientos pluviales.

A casi siete meses del ultimo escrito y ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales, acudieron personalmente a las oficinas de la Conagua en Cuernavaca, capital del estado para preguntar y conocer qué respuesta les tienen en torno a sus quejas, especialmente en torno al problema de las descargas y los turnaron con el Director de Administración del Agua , quien les dijo que ya se ya impuso una multa al Ayuntamiento de Miacatlán, aunque no les especificaron en qué consistía esa multa.

Nos recalcaron que de parte de la Conagua cumplieron con la parte que les correspondía, ahora les toca esperar y esperan que esto no sea un periodo más largo, aunque les advirtieron que hay tres instancias a dónde se tiene que turnar, la primera cuando ellos ponen la multa, después tiene el municipio la posibilidad de apelar esa sentencia y la tercera es que todavía pueden ampararse ya que son beneficios que tiene el municipio.

“Lo que nos interesa es que se haga algo, que dejen de estar descargando aguas negras, esas aguas de drenajes a los canales que desembocan en la laguna, y que las autoridades no les sigan dando largas a esta serie de arbitrariedades y violaciones a una serie de leyes, ordenamientos y tratados para la protección del medio ambiente” dijo al advertir que tengan más derechos y garantías las autoridades que son las responsables de hacer valer la Ley.

“De nuestra parte reconocemos que Conagua ya dio un primer paso y le dio importancia al problema que durante muchos años se ha venido denunciando, con marcada omisión de las autoridades en turno, “lo denunciamos desde que tuvimos conocimiento que el drenaje de la colonia Vista Hermosa de Miacatlán, desembocaba hacia un canal de riego que llega a la laguna de Coatetelco.

Lamentó que a casi tres años de que Coatetelco es municipio, el Consejo Municipal Indígena de Coatetelco, ha sido un tanto indiferente, omiso, otras instancias de Gobierno Estatal: “en todas solo se archivan las denuncias, y peticiones, no había pasado nada, hasta este punto que llegamos ya que es la primera vez que se nos dice que Conagua ya multó a Miacatlán, aunque fue solo una respuesta verbal, confían que sea cierta.

No les queda claro, porque las autoridades no exigen que resuelvan y suspendan de inmediato las descargas, porque si van solo a multar, el problema va a seguir, no se sabe cuánto tiempo va a llevar a cabo este proceso y esto podría prolongarse por más tiempo, meses o años, especialmente ahora que esta la transición de cambio de gobierno en los municipios.

“Los pescadores, no vamos a quitar el dedo del renglón” dijo Galicia Santana, quienes buscan acercamiento y asesoría legal para proceder contra las autoridades que han sido omisas en un problema que no solo atenta contra la antiquísima Laguna de Coatetelco, atenta contra los recursos de flora y fauna, contra la fuente de trabajo de más de 200 familias que dependen de la pesca o la actividad turística como las familias de las palapas, y de muchas otras familias, como comerciantes y artesanos que dependen de las ventas a los visitantes.

Aunque lamento que los palaperos, en forma arbitraria e impune han arrojado toneladas de escombros en las riveras de la laguna para ampliar sus espacios, situación que en el 2017 les provocó inundaciones, y tal parece que todo eso ésta afectando que no pueda recuperarse el nivel del agua, situación que afecta la producción de la mojarra tilapia que aquí siembran y producen los pescadores organizados de los dos lagos, aunque hay mucho pescador furtivo, sin los permisos correspondientes que solo cosecha otro asunto al que la autoridad se mantiene omisa.

Nosotros queremos que se resuelva el problema, que las autoridades respondan al rescate de esta laguna antes de que sea demasiado tarde, porque dependemos muchas personas de esta laguna y de nuestra parte esperamos que las autoridades vengan a dialogar y que cumplan con trabajar en resolver el problema.