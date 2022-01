Alcalde de Zacatepec asegura que terminará con 'moches' a tránsitos

En Zacatepec se manifiestan dispuestos a acabar con la corrupción y los “moches” a los elementos de la policía de tránsito, dio a conocer el presidente municipal, José Luis Maya Torres, al arrancar un curso sobre el reglamento de vialidad con los choferes del transporte público tanto taxistas como colectivos.

Desde la sede de la Policía de Tránsito, ubicada junto al paso desnivel, se dieron cita, permisionarios y choferes de las diferentes rutas que circulan en la zona, donde el alcalde tras dar a conocer los objetivos del curso que se dará a lo largo de esta semana, con el objeto de que se conozca parte fundamental del reglamento de tránsito, las sanciones, pero sobre todo a las actuales autoridades dijo al dar a conocer que se acabaron los “moches” o “mordidas”.

“Tengan esa certeza que si hay un abuso de un oficial de tránsito, obviamente se va a ser acreedor a un nuevo procedimiento administrativo, o un procedimientos interno, para evitar ese tipo de maniobras maliciosa a las que estaban acostumbrados algunos oficiales de tránsito o a los que los habían acostumbrado”, dijo al reconocer también abusos y faltas muy arraigadas de los choferes que fácilmente culpan a los oficiales cuando se quejan con el permisionario.

Agregó: “Es muy importante para ustedes como permisionarios, para todos los concesionarios de nuestro municipio y de las rutas que pasan en nuestro municipio, tenemos esa gran problemática como dueños, como concesionarios, estas infracciones tan dañinas, que nos causa ese daño económico, y lo primero que dan es la placa de nuestro vehículo, la tarjeta de circulación y lo primero que dicen es que el de tránsito quería mochada y le di la placa y los malos del cuento son los policías, ya lo viví mucho tiempo, he estado en varios lados defendiendo a los choferes, cuando hay abusos de parte de la autoridad de tránsito”.

En entrevista al respecto, el edil dijo que se trata de que los operadores conozcan sus obligaciones como conductores de servicio público, porque no tienen a su cargo nada más el vehículo, es un vehículo ajeno que está prestando servicio, pero sobretodo lleva personas bajo su responsabilidad y entre todos permisionarios y operadores y autoridad de tránsito tenemos que hacer equipo, debemos trabajar en conjunto, para que podamos llevar a cabo las actividades de forma correcta y evitar esas multas tan dolorosas, para todos nosotros que afectan día a día,

“En ningún momento se va a tolerar el abuso de autoridad y si tienen alguna queja pueden ir directamente con el director, Omar Santana o con su servidor, todos me conocen, saben que vamos a actuar en forma de ilegal, para evitar ese tipo de abusos, vamos con manos firme ya no vamos a permitir que se le den esos 50 pesos al oficial de tránsito, ni abusos de los operadores, porque no es desconocimiento a veces hacen paradas en lugares prohibidos y obviamente son acreedores a sanciones administrativas.

Que se respete al policía de tránsito en el municipio de Zacatepec, para evitar así en su momento estás sanciones que son muy cotidianas, ya se hicieron costumbre en todos los municipios, a veces yo entiendo que van contra lógica, y se trata de que conozcan el reglamento de tránsito, se les hará llegar a través de medios digitales o impresos, para que conozcan las reglas de conducción en el municipio de Zacatepec y en todo el estado de Morelos, por qué el reglamento de tránsito al final del día es generar.

Estábamos acostumbrados a tener un Zacatepec o el municipio con más moches o con más mordidas y todo mundo le daba miedo pasar a Zacatepec, hice el compromiso de campaña de que iba a haber más seguridad pública y menos tránsito en el municipio, pero para evitar tener muchos tránsitos obviamente tenemos que implementar la cultura de la vialidad y que todo el operador que transite en el municipio de Zacatepec tiene que respetar el reglamento de tránsito para no ser acreedores a sanciones administrativas”.





