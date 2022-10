Alcalde de Xoxocotla recibe bastón de mando indígena

Abraham Salazar Ángel, presidente municipal constitucional de Xoxocotla recibió el día de ayer, durante la celebración del Primer Encuentro de Pueblos Pluriculturales de Morelos, el ‘bastón de mando’ con la distinción de “Huelli Tlatoani” (Gran Jefe Supremo) y el reconocimiento de “Caballero Águila”, de manos de la gobernadora de los pueblos indígenas y embajadora de los derechos humanos para las naciones unidas, Leticia Lozada Montoro.

Legitimando de esta forma el liderazgo y el reconocimiento de esta autoridad, como primer gobernante del nuevo municipio indígena de Xoxocotla.

Durante el evento se creó un ambiente lleno de tradiciones: el ritual de purificación con sahumerios; el ancestral sonido de los caracoles como instrumentos; los cantos y expresiones manuales a los cuatro puntos cardinales, crearon el mejor momento para llevar a cabo el ritual de “Tlalmanali” (ofrenda a la tierra).

Realizado por la gobernadora indígena, quien se hincó al norte de un cuadro hecho con piedras propias del río Apatlaco que atraviesa Xoxocotla, mismo que contó con diversos granos que labradores del pueblo produjeron.

Durante el ritual del “Tlalmanali” se pidió por la paz en Xoxocotla, pero también por su prosperidad y abundancia.

Posteriormente Lozada Montoro dijo: “Nombro a nuestro Caballero Águila, cuidador de los Pueblos Originarios de Morelos a Abraham Salazar, entrego el bastón de mando en señal de su poderío y ser vigilante de los pueblos originarios hasta el día de su muerte”, y agregó: “primer compromiso del Guerrero Águila, la lealtad a nuestros pueblos originarios; segundo listón, el amor a nuestros pueblos originarios y por último luchar por ellos si es preciso hasta dar la vida”.

A lo que Abraham Salazar contestó en náhuatl y español: “trabajaré con el corazón abierto para entregar buenos resultados a mi pueblo. Caminaré con la frente en alto y no haré nada que me avergüence. Estaré siempre con las puertas abiertas en mi municipio para todos aquellos que necesiten un apoyo o algo que necesiten de manera personal, por eso hoy ante ustedes me comprometo a trabajar de manera abierta y transparente y terminar con la corrupción e intereses mezquinos que ha tenido nuestro pueblo a través de líderes por muchos años”

Durante el ritual se encontraban representantes como: Margarita González Sarabia, directora de la Lotería Nacional en representación del gobierno federal; Erick Contreras Arriaga, en representación de la secretaría estatal de desarrollo social; Carlos Ángel Matías Montoya, en representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Morelos y los miembros del cabildo: los regidores Javier Sánchez Gabino, Cristina Benítez, Enrique Longardo Peralta, Juan Pedro Eduardo Villegas y el secretario municipal, Jorge Luís García Quiroz. De igual forma se encontraban Xochitl Yeerinny Toral López, presidente del DIF local; María Marina Lozano Hinojosa, presidente del comité indígena de Tetelpa.





