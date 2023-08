Alcalde de Tlalnepantla niega violencia política contra regidora

El pasado primero de agosto de 2023, la regidora indígena Elpída Torres Ramírez hizo una denuncia pública donde evidenciaba los ataques verbales y agresiones políticas en razón de género que el edil de Tlalnepantla, Ángel Estrada Rubio elaboró en su contra. Ante estas acusaciones, el munícipe señaló que eran falsas y reiteró su apoyo hacia las mujeres.

La regidora dijo que sufrió de violencia política en razón de género y discriminación por ser una cocinera tradicional, así como limitaciones a la hora de desempeñar sus labores. Por lo anterior la regidora presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), quienes buscarán hacer válidos sus derechos políticos electorales.

Por su parte, Estrada Rubio refirió que no hizo comentarios despectivos, y respecto a la ejecución de las actividades de la regidora, señaló que el Ayuntamiento no cuenta con los recursos económicos, por lo que la limitación en los mismos no es una cuestión personal.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Yo siempre he pensado que la verdad siempre sale a flote, yo soy una persona muy institucional y creo que la parte legal le corresponde a quienes lo deben de llevar a cabo... yo estoy disponible para platicar con las autoridades, con quién me llame", dijo Estrada Rubio.

Al ser cuestionado el edil sobre cuál sería su postura después de las denuncias de la regidora, que además lo responsabilizaba de lo que pudiera ocurrirle, Estrada Rubio señaló que le deseaba "bendiciones".

"Que Dios la bendiga, es lo único que puedo decirle a la gente", finalizó Estrada Rubio.