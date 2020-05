Acusan a IMIPE de restringir información

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas refirió que el órgano en transparencia IMIPE no garantiza el acceso a la información, esto en el caso de que hace 5 años presentó una denuncia que presentó la comisionada Mireya Arteaga ante la Fiscalía del Estado por el probable delito de peculado por 2.7 millones de pesos.

Roberto Salinas codirector de Morelos Rinde Cuentas señaló que 11 de junio de 2015 la comisionada del Instituto de Transparencia de Morelos (IMIPE) presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estado por el probable delito de peculado de 2.7 millones de pesos.

Dijo que durante dos años el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas A.C. insistió en obtener la información, sin embargo, fue negada, hasta que se recurrió al INAI, y quien revocó resolución del IMIPE.

En la resolución el INAI valoró que el IMIPE no garantizó el derecho de acceso a la información, no hizo lo suficiente para obtener información de la denuncia y no sustentó la clasificación de la información.

Señaló que tras ello, el IMIPE tuvo que preguntar a la Fiscalía del Estado sobre el estado de la pregunta, respondiéndole que la carpeta de investigación se encontraba en archivo temporal y no había encontrado hasta el momento pruebas del delito.

Para septiembre del 2019 el IMIPE solicitó a la Fiscalía General del Estado activar las carpetas y continuar con las investigaciones.

Tras transcurrir casi 5 años desde que la comisionada Mireya Arteaga interpuso al denuncia, el Centro de Investigaciones señala que todo apunta que será un caso más de corrupción e impunidad.

Señalaron que el IMIPE es el órgano de transparencia, es la institución que debe de garantizar el derecho de acceso a la información, en un estado donde la impunidad y corrupción es tema cotidiano.