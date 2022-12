Acusa Gamboa Olea que no hay intención de garantizar la autonomía del TSJ

Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lamentó que el Congreso del Estado siga reusándose a legislar en materia de jubilaciones para los magistrados, siendo un tema, que aunque resulta polémico, es un derecho ratificado por el Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que al no normarse violenta la autonomía del Poder Judicial manteniéndole sujeto a otro poder como el Legislativo.

“Lo único que podemos decir es que no hay voluntad política y existe un desconocimiento de las normas por parte de algunos legisladores, desafortunadamente se pregona con la independencia del Poder Judicial, pero realmente no se quiere llegar a esa independencia y esa soberanía, el no acatar las resoluciones de los lineamientos federales implica que no se quiera llegar a una autonomía”.

Acusó que la intención es que el tribunal siga “sujeto” al Poder Legislativo muy a pesar de que algunos magistrados han interpuesto un amparo y se les ha concedido para lograr finalmente una jubilación. Gamboa Olea, dijo que este derecho se ha ganado cada año pues cuentan con toda una carrera judicial, no son electos por voto popular.

“No podemos decir que son jubilaciones doradas, no tenemos dorado ni la toga”, dijo Gamboa, respecto a las acusaciones de que al jubilarse los magistrados reciben cuantiosas sumas de dinero. El magistrado presidente dijo que legislar es ahorrase una brecha de casi cuatro años en que duran los juicios que al final resultan favorables para ellos".

“Uno cada 14 años, no nos jubilamos cada seis meses”, insistió. Una vez que se legisle se podrá plantear la creación de un Instituto de Jubilaciones a fin de poder solventar esta prestación cada año. Respondió que cada año se jubilan entre 20 a 25 trabajadores del Tribunal desde actuarios, proyectistas, y áreas en general.

Viernes 16 salen a vacaciones

El presidente del Poder Judicial, dijo que este viernes 16 de diciembre salen a vacaciones y regresan el 8 de enero, se quedarán guardias en las áreas de justicia penal, y familiar.

“Estamos esperando a que nos den la última ampliación presupuestal solicitada de 50 millones de pesos para pagar la segunda parte del aguinaldo a los trabajadores”.