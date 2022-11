Acuerdan la creación del municipio indígena de Alpuyeca

La mañana del martes 15 de noviembre, acudieron a manifestarse pobladores de Alpuyeca para exigir a los legisladores locales que realicen el dictamen que apruebe la creación del municipio indígena antes de que concluya el año.

Paloma Estrada Muñoz, integrante del consejo promotor para crear el municipio indígena de Alpuyeca informó que fueron recibidos por autoridades del Congreso Local, acordando reunirse el próximo 25 de noviembre para verificar los avances.

Señaló que ante el cambio en presidencia de la comisión de Gobernación y Gran Jurado, antes encabezada por el diputado Arturo Flores y que ahora dirige Julio César Solís Serrano, aceptaron reunirse la próxima semana.

La reunión no solo será con el equipo técnico de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, sino también con la Comisión de Asuntos Indígenas, para así poder trazar la ruta técnica para que Alpuyeca se pueda constituir en un municipio indígena.

Se van a cumplir tres años de que hicieron la solicitud al Congreso Local y no están dispuestos a esperar más tiempo, piden que se resuelva antes del 15 de diciembre del presente año.

Recordó que su exigencia se ha ido por la vía jurídica, inclusive se vieron en la necesidad de interponer un amparo porque el Congreso Local no les respondía. En caso de no haber pronta respuesta, no descartó que puedan radicalizar sus manifestaciones, cabe recordar que a finales del año pasado bloquearon la carretera federal México-Acapulco.

El ex alcalde de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega, hoy legislador, en su momento junto con los integrantes del Cabildo en turno dieron su visto bueno para que la comunidad de Alpuyeca se consolidará en un nuevo municipio indígena.

Sin embargo, el actual alcalde Roberto Gonzalo Flores ha declarado que no todos los habitantes de Alpuyeca quieren separarse de Xochitepec y es respetuoso de los tiempos que lleva el proceso.



