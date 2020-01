Actividad en el Popocatépetl no amerita incrementar la alerta: CNPC

La actividad que se registra en el volcán de Popocatépetl no amerita incrementar el nivel de alerta volcánica, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, se aclaró que las espectaculares imágenes captadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y difundidas durante todo el día se debe a que el pasado mes de diciembre se instalaron dos cámaras de alta definición.

Durante la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa nacional enfatizó que el volcán está en observación permanente.

Recordó que este jueves, el volcán registró una explosión con emisión de ceniza ligera que cayó principalmente en Ozumba, Estado de México.

A pesar de que todos estamos alertas, identificamos que no hay necesidad de una preocupación mayor

A petición del Presidente, el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, aclaró que el volcán Popocatépetl es uno de los más activos del planeta, pero también uno de los más observados y analizados por especialistas. Con base en la información científica es como se ha conformado el Plan Popocatépetl que determina el nivel de alerta volcánica.

Informó que durante las últimas horas, el volcán ha registrado 268 exhalaciones y una explosión importante a las 06:31 horas del pasado jueves con lanzamiento de fragmentos incandescentes y un sismo volcánico.

No obstante, durante la noche la actividad disminuyó significativamente.

…Toda esta actividad se encuentra dentro de los parámetros de actividad normal de Amarillo Fase Dos, este Semáforo de Alertamiento Volcánico, que no representa riesgo a la población, siempre y cuando sigamos las recomendaciones de Protección Civil que es no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter y tener cuidado con la caída de ceniza en algunas comunidades usar cubrebocas, cubrir depósitos de agua para que no se contamine, cubrir puertas y ventanas y evitar actividades al aire libre

David León Romero, Coordinador nacional de Protección Civil