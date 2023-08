Abogadas electorales piden reglamento contra violencia política

Abogadas en materia electoral, en voz de Perla Pedroza Vélez, exigieron al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) expedir el Reglamento de Denuncias y Quejas contra la Violencia Política en miras del proceso electoral de 2024.

"Dar paso a un reglamento de este tipo, en un estado con altos niveles de violencia de género, es un acto de voluntad y congruencia", expresó Pedroza Vélez.



Agregó que las magistradas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron pertinente que el Organismo Público Electoral de Morelos expida dicho reglamento de denuncias y quejas sobre la violencia política, al no existir impedimento legal.

La abogada electoral recordó que el Impepac convocó a una reunión para informar que no podía expedir dicho reglamento, pues se argumentó que el Congreso de Morelos no había legislado y que no contaban con normatividad para que les permitieran expedirlo.

Pedroza Vélez explicó que la negativa de consejeras y consejeros se dio a pesar de que el Código Electoral de Morelos, les faculta para expedir reglamentos que les sean necesarios para garantizar los derechos políticos electorales de las y los morelenses.

Por lo que presentaron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) y un juicio para la protección de los derechos políticos electorales ante el TEPJF.

"Por consiguiente, es que en este acto exhortamos al Impepac que expida el Reglamento de Denuncias y Quejas contra la Violencia Política, ya que tanto el Tribunal Electoral Local como la Sala Superior, determinaron que no existe ningún impedimento jurídico para que el Impepac expida el reglamento", expresó.

