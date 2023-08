INE busca elecciones libres de violencia política contra mujeres

A fin de prevenir y sentenciar la violencia de género en el próximo proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con la Comisión para Erradicar la Violencia de Género y Fomento a la Igualdad (COEVIM).

El convenio incluirá capacitaciones especializadas, generación de material informativo y divulgación de los derechos humanos de las mujeres, así como el combate en el ámbito jurídico y político.

La firma del convenio también asegura la paridad de género que deberá cumplirse en las elecciones 2024, según compartió Dagoberto Santos Trigo, titular del INE en Morelos.

“Las mujeres sufren violencia en dos aspectos fundamentales, en la política y en la administrativa, cuando digo política me refiero a los cargos de elección popular, y en la cuestión administrativa, a todos los cargos donde se toman las decisiones más importantes para el país y el estado; echen un vistazo a los gobiernos locales, y verán que el número de personas que tienen función principal en el estado, está en manos de hombres y no de mujeres, lo que nosotros reclamamos es que haya una equidad para poder lograr el bienestar en el estado”, explicó el titular del INE.

La equidad en el estado no es una realidad debido a que los partidos políticos no toman conciencia respecto al tema, un ejemplo de esto es el inicio de campañas donde ofrecen cargos o funciones a las mujeres que más tarde no cumplen.

“Morelos tiene muchos problemas, siempre ha estado gobernado por hombres, yo creo que es importante también el acceso de las mujeres y seguramente con esto, lo hará”, explicó el delegado estatal.

Durante el acto protocolario, Santos Trigo expresó que era urgente denunciar y combatir estos abusos hacia las mujeres, los cuales van en contra de la consolidación de la democracia en Morelos y el país.

Por su parte, la titular de la COEVIM, Adriana de la Cruz señaló que trabaja en planes y estrategias para cumplir con objetivos específicos en materia de igualdad y equidad de género.