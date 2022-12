A Cuauhtémoc le gusta Bielsa para la Selección Nacional de México

Luego de que concluyó el partido de la Selección Mexicana de fútbol frente a Arabia Saudita y de que, a pesar del triunfo en la cancha el Tri no logró permanecer en el mundial, el gobernador del Estado y exfutbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco Bravo refirió que a él sí le gustaría llegar a ser entrenador de la selección.

“Algún día hay que hacer los pininos primero, poco a poco, porque debes de dar resultado frente a un equipo, me encantaría escoger mejores jugadores para la selección mexicana”, expresó el Gobernador.

También mencionó que, ahora la Federación Mexicana de Fútbol hará su propio análisis y tomará las mejores decisiones para elegir a un nuevo director técnico, aunque desde su perspectiva, Marcelo Alberto Bielsa sería la opción perfecta para dirigir a la selección mexicana.

“A mí me gusta Bielsa porque se me hace un gran entrenador… no me gustaron los cambios, yo creo que ahí se equivocó (el director técnico) en sacar a Edson Álvarez".

Al ser cuestionado Blanco Bravo sobre si esta es la peor selección que ha tenido México, dijo que por lo menos cuando él fue jugador y seleccionado nacional llegaron a semifinales y lo que hasta ahora se ha podido percibir de esta generación de jugadores es que les falta coraje.

“No estoy enojado porque no podemos dar esas facilidades, tuvimos que haber ganado contra Argentina, pudimos sacar un buen empate, la diferencia de goles es lo que nos deja fuera”, indicó el ex jugador de futbol.

El Gobernador de la entidad estuvo pendiente del encuentro futbolístico desde la megapantalla colocada en la Plaza de Armas “General Emiliano Zapata Salazar” de la ciudad de Cuernavaca.

Durante el encuentro mantuvo la expectativa gritando incluso en cada jugada y se paraba a dirigir la porra de los asistentes con cada uno de los dos goles que metió el equipo tricolor.







