A cuatro años de gobernar, Cuauhtémoc Blanco no conoce Morelos: Sánchez Zavala

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Erik Sánchez Zavala señaló que las declaraciones del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dan cuenta de su desconocimiento del caso de Tetela del Volcán, además de no conocer el sentir de la sociedad de la entidad.

Sánchez Zavala indicó que el propio Gobernador declaró que no sabía que pasaba en el tema, cuando un día antes ya había enviado la terna al Congreso Local, “eso determina mucho desconocimiento, lamentablemente no es de Morelos y no conoce a los pueblos y ciudades... creo que este conflicto de Tetela del Volcán se tiene que resolver de la mano con la sociedad”, dijo el diputado.

La semana pasada, el mandatario estatal Blanco Bravo acusó al diputado Sánchez Zavala de querer imponer en el Ayuntamiento de Tetela del Volcán a alguien de su confianza para "cobrar hueso", y advirtió que si se desata un problema social mayor será responsabilidad de los legisladores.

“Por supuesto que vi las declaraciones desafortunadas del Gobernador, es una problemática real que existe en un municipio de nuestro estado de Morelos, yo no sé si a estas alturas el Gobernador ya se reunió con las familias de las víctimas de este artero crimen que ocurrió en Tetela del Volcán y fue derivando ciertas situaciones”, dijo Sánchez Zavala.

Comentó que la realidad es que en Tetela del Volcán el alcalde solicitó licencia para separarse de manera definitiva, y el Cabildo determinó que la síndica municipal fungirá como presidenta municipal en tanto el Congreso Local determina quién ocupará el cargo.

Sánchez Zavala aseguró que no tiene ningún interés en influir en quién será el nuevo presidente municipal, y agregó que la Ley Orgánica establece que el Congreso Local es quien determina a la persona y el Ejecutivo Local es quien integra la terna.

El legislador comentó que la Junta Política y de Gobierno determinó que la terna enviada por el Ejecutivo Local no reunía los requisitos que establece la constitución, por lo que fue devuelta y siguen a la espera de una nueva.

“No se puede dejar de lado la opinión del pueblo de Tetela del Volcán, abonar a la estabilidad y paz, y no se genere un conflicto”, finalizó.