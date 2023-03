8M: Con acciones se levanta la voz contra la violencia desde los foros regionales

Además de levantar la voz contra la violencia, en los cinco foros regionales rumbo al Parlamento de Mujeres se hizo énfasis en poner atención en la conducta de los jóvenes, trabajar en la prevención, distinguir el amor sano del "tóxico", y en la necesidad de que las autoridades brinden mayor protección a las mujeres.

En estos foros, participaron dirigentes de organizaciones, mujeres feministas, colectivas y legisladores, logrando una nutrida asistencia.

El primer foro contó con la ponencia "Importancia del Empoderamiento Económico de las Mujeres" de la periodista Natalia González, quien compartió vivencias para ayudar a las mujeres a detectar acciones de violencia y resaltó la importancia de la independencia económica para prevenir la violencia.

En el segundo foro, en el municipio de Xochitepec, la vocera colectiva "Brujas del Mar", Arussi Unda, hizo hincapié en la educación que se brinda a los adolescentes para lograr la igualdad de género. También se habló de la importancia de reconocer la lucha de las mujeres y se mencionó la iniciativa de cambiar el nombre de calles por el de mujeres que participaron activamente en la Revolución Mexicana.

En el tercer foro, en el municipio de Cuautla, Yndira Sandoval, principal promotora de la iniciativa 3 de 3, exigió la modificación de la Constitución Mexicana para evitar que los violentadores lleguen a cargos de elección en el proceso electoral de 2024. También se habló de la iniciativa 3 de 3, que señala que los candidatos deben cumplir ciertos requisitos en los que no hayan afectado o afecten a las mujeres.

En el cuarto foro, en Cuernavaca, se contó con la presencia de Mya Villalobos, víctima de tentativa de feminicidio y de la presidenta del Congreso de Chihuahua Adriana Terraza, quien ha promovido en el Congreso de la Unión la Ley Mya. Se habló sobre la necesidad de sancionar el intento de feminicidio o el feminicidio a menores de edad.

En el quinto y último foro, en el municipio de Tetecala, Natalia González impartió la ponencia "Cómo reconocer el amor sano y distinguirlo del amor tóxico", que fue de gran ayuda para las jóvenes para distinguir acciones que pudieran detectar en su noviazgo y no permitir ningún tipo de violencia. También se resaltó que algunos tipos de feminicidios no se han visibilizado, como el suicidio inducido o la muerte por enfermedad al no recibir atención médica.

Los foros fueron organizados por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz.

El Parlamento de Mujeres se llevará a cabo el 8 de marzo en el Pleno del Congreso de Morelos, con la participación de 10 mujeres.