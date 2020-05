10 de mayo: Salud, el mejor regalo para mamá

En México, se celebra el Día de las Madres cada 10 de mayo desde 1922. Así, la serenata con música de mariachi, las flores multicolores, las visitas a los restaurantes de moda, los paseos familiares, son sólo algunas prácticas arraigadas entre la población.

Sin embargo, este 10 de mayo se busca que esas costumbres se vuelvan imposibles a fin de preservar la salud, no sólo de las mamás sino de la mayoría de la gente.

Pero no hay que ponerse tristes, la pandemia de Covid-19 no tendría por qué privarnos de la posibilidad de tener una celebración ¡A toda madre!.

El aislamiento puede ser una oportunidad para ponernos creativos y hacer que la tecnología esté a nuestro favor.

Para ello, la empresa de ventas en línea Cloe lanzó una serie de recomendaciones que harán que este domingo 10 de mayo sea inolvidable.

Recuerda que son los pequeños detalles, los momentos, los que harán sentir a tu mamá lo mucho que la amas; además, en estos tiempos, el mejor regalo que se le puede obsequiar es la salud, ya sea resguardándola en casa o evitando visitarla para reducir las posibilidades de contagio.

Si tú eres padre de familia, ojalá valores no sólo a tu mamá sino también a la mujer que, como dice Denisse de Kalafe, “llevo en su vientre dolor y cansancio”, porque no estás para saberlo, pero eso de estar embarazada nueve largos meses, dar a luz y luego cuidar a los bebés no es nada fácil.

Ahora, si tú eres la mamá, bueno habrá que hacerles llegar a los hijos este artículo para que no haya pretexto para el festejo, aunque sea de manera virtual. Y si son muy pequeños ¿Qué mejor regalo que verlos sonreír cada mañana?







¿Vive tu mamá contigo?





Prepárale el desayuno.- Tú la conoces mejor que nadie y sabes cuáles son sus platillos favoritos. Si tienes la dicha de que tu mamá viva contigo, sorpréndela con un desayuno hasta su cama. Un desayuno en pijama podría convertirse en el escenario de una plática infinita llena de recuerdos de infancia.

Decora el hogar.- No tienes que hacer grandes gastos, basta con revisar en tu armario para encontrar decoraciones fáciles de colorar que harán que en tu hogar se respire un ambiente festivo. Tu mamá se sentirá completamente apapachada y valorará ese pequeño esfuerzo.

¡Cine en casa!.- Siempre hay una película que conmueve a mamá hasta las lágrimas, también otra que la hace reír sin parar. Así que búscala en la plataforma de streaming o consulta las opciones en televisión abierta. Prepárale una invitación formal con horario programado y convierte tu sala en un espacio cinematográfico para que, cómodamente, y con servicio VIP disfruten todos la experiencia con palomitas, o bocadillos.





Si tu mamá vive en otra casa





Las mañanitas.- ¿Qué tal una llamada o video llamada con una serenata virtual? Prepara una lista de reproducción y sorprende a tu mami con este detalle. Te garantizo que la sonrisa que verás en tu pantalla te llenará de satisfacción y alegría.

Organiza una videollamada con toda tu familia.- Las reuniones virtuales se han convertido en una práctica ya común en estos tiempos de pandemia, sin embargo, podrían organizarse para que, cada quien desde casa, se conecte al mismo tiempo y puedan pasar un rato ameno cien por ciento dedicado a mamá.

Se pueden contar anécdotas por turno, rememorar momentos de la infancia, también puede ser un excelente momento para que mamá nos cuente, otra vez, todas aquellas anécdotas del pasado. Por supuesto, a mamá le dará mucho gusto ver a su familia reunida, aunque sea a través de una pantalla.

Envíale su comida favorita.- Una forma de apoyar el comercio local es a través del envío a domicilio. Actualmente, hay una gran variedad de opciones de restaurantes. Asegúrate de que se cumplan todas las medidas de seguridad, a fin de consentirla y cuidarla a distancia. También puedes pedir el mismo platillo para ti y tu familia, y luego conectarse para compartir la comida de manera virtual.

Por último, ten presente que no basta un día para reconocer el gran trabajo que las madres realizan en favor de sus hijos y sus familias. Cuídala y valórala.

Con información de Cloe

