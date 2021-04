Zamia Fandiño destaca dentro y fuera del escenario

La artista y actriz mexicana Zamia Fandiño, cuenta con una trayectoria muy importante y fructífera, siendo parte de diversas producciones de teatro, cine y televisión. Asimismo, destaca por su talento como fotógrafa.

Zamia tuvo el sueño y las ganas de ser actriz desde muy temprana edad e inspirada por las películas que veía, decidió emprender este camino que ha sido muy satisfactorio para ella.

"Desde muy chiquita tenía la inquietud de ser actriz, vivía muy cerca de la Cineteca Nacional, y en las tardes me escapaba a ver películas ahí. En aquel momento era un cine prácticamente vacío pero pasaban muy buenas películas de arte y cultura, muchas de ellas que fueron transformadoras en mi vida; yo me di cuenta que quería vivir así, atrapada en un cuadro de ficción y que el cine era muy poderoso porque cambió mi vida. Siempre he sido muy sentimental, y salía de la Cineteca llorando o muy emocionada, dependiendo la película. Pero eso si, llena de sueños e inspiraciones y yo quería inspirar al mundo, quería tener una voz y que mi presencia se quedara en la tierra. Al final lo que importa es la fragilidad y la vida. Realmente, sigo teniendo ese espíritu de niña, porque amo jugar a ser otras vidas, otros personajes, estar en la piel y en los zapatos de otros. Realmente me encanta contar historias", expresó Zamia Fandiño.

Entre sus largometrajes destacan Suave Patria, Cantinflas, Un Padre no tan Padre y El lado oscuro de la luz.En Televisión ha participado en más de 20 proyectos, como Bienes Raíces, XY, La Revista, Capadosia, Plateados, Todos somos Bibi y Perseguidos donde tiene una participación estelar con la que ganó mucha popularidad en los Estados Unidos.

En el 2016 ganó una Estrella como mejor actriz por la obra de teatro Prófugo escrita y dirigida por Juan Ríos Cantú. Su proyecto más reciente es Preso 1 donde interpreta el personaje de Gina.

Zamia también es fotógrafa autodidacta desde el año 2000. Caracterizándose por ser una amante del arte, de la diversidad cultural y de la transformación. Además es una artista comprometida con el tema planetario sobre la lucha de la concientización del calentamiento global.

"Mi mamá tenía una cámara y no me la quería prestar, porque decía que era una niña y que para qué la iba a usar. Un día, sin pedirle permiso la agarré y me fui a Coyoacán, y tomé una foto súper bonita en blanco y negro de un niñito que está viendo de una manera muy sorprendente a un hombre que llevaba una bicicleta toda decorada con peluches y cosas irreales. A partir de esa foto me di cuenta que tenía una sensibilidad especial, que no desarrollé porque mi mamá jamás me volvió a prestar la cámara (risas). Una ocasión, mientras estudiaba Arte Teatral, vino un primo que vivía en Japón y me dijo 'escuché que te está yendo muy bien en la escuela, si quieres te invito a Japón', nos fuimos y allá me prestó una cámara y me dijo 'si tomas una buena foto esta cámara es tuya'. Me acuerdo que había un mercadillo que se ponía una vez al año, y dije este es el lugar para ganarme la cámara, entonces tomé una foto de dos viejitos y se estaban cambiando los zapatos, con tirantes y boinas, señoras agarrando los inciensos; realmente mis fotos hablan mucho de la cotidianeidad de las culturas, cuando mi primo vio las fotos me dijo tienes mucha sensibilidad y me dio la cámara".

Asimismo, agregó: "Me ha gustado mucho retratar a la gente, es el tema del comportamiento de la sociedad, cómo nos relacionamos, mi foto es más documental".

En 2019 participó en la XXV edición de Arte Vivo que organiza la Fundación México Vivo en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, donde se expuso y subastó una de sus fotos, junto artistas de la talla de José Luis Cuevas, Manuel Felguerez, Pedro Coronel, Jorge Marín y Pedro Friedeberg.

Este año, a raíz de la pandemia ha resultado muy difícil para todos, Zamia nos cuenta cómo lo ha vivido.

"Un año lleno de incertidumbre, porque se pararon todos los proyectos, yo estaba a punto de entrar a una serie canadiense y al final no se pudo. Todos pensamos que la pandemia iba a durar tres o cuatro meses, jamás imaginamos que más de un año, fue de mucho desconcierto, silencio porque lo que está pasando a nivel mundial es una tragedia, la tierra está enojada con nosotros porque no tenemos respeto por nuestro entorno y los animales. Estamos acabando con los recursos naturales y es momento de que despertemos y de que esta situación nos traiga mucha consciencia".

En medio de esta situación, Zamia continuó con sus proyectos personales como lo es Estudio Impala una marca de muebles sustentables, vintage y de colección creada por ella misma en su labor como interiorista, con el objetivo de contribuir al medio ambiente,

"Son muebles duran toda la vida, y que pasarán de generación en generación, para no talar más árboles y no generar más basura, nos invitan a reutilizar, a estrenar lo viejo como si fuera nuevo, apuestan por la vida, hechos a mano, con productos ecológicos y que se suman con Chanel a no usar pieles, al menos que sean vintage. Es un proyecto muy importante para mí y en un año de pandemia, en el que las producciones se pararon, tenía que vivir de algo, y soy buena para diseñar y decorar, entonces decidí poner todo mi empeño en esto".

Entre sus próximos proyectos, destaca una película internacional del género de horror que espera estrenar este mismo año, pues sin duda, es un proyecto distinto que le llena de emoción.

"Estoy muy feliz porque es una película internacional, una coproducción entre México, Estados Unidos y Canadá y puede ser un proyecto muy importante en mi carrera. El horror es un género muy difícil de hacer y de contar, porque al igual que la comedia, tienes que llegarle al espectador al punto, para que justamente sienta y viva esa emoción, el miedo en este caso".

La actriz ha destacado por su talento y magnífico trabajo en países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colombia, Brasil, Argentina, España, Inglaterra y Egipto; siempre aprendiendo algo de cada cultura.

"Ha sido súper enriquecedor porque muchas veces nos quejamos de la situación, pero cuando te toca viajar a un país donde no hay un enriquecimiento cultural o un respeto hacia las mujeres valoras mucho lo que tienes. Por ejemplo, en Egipto las condiciones son difíciles y la producción me cuidaba mucho porque allá cambian mujeres por camellos o prácticamente las mujeres son ignoradas. En cada país aprendo algo distinto y me encanta, pero siempre tengo a México en mi corazón, porque tenemos una cultura exquisita con muchos valores y tradiciones, algo que aprecio mucho", finalizó.

