Winder estrena Casarte conmigo

El cantautor regiomontano Winder inició el año con buena música, y durante febrero, considerado como el mes más romántico del año, estrenó el sencillo Casarte conmigo, una canción para pedir matrimonio al ser amado.

Cabe destacar que el tema está basado en su propia historia ya que fue resultado de su inspiración y creatividad para proponer matrimonio a su pareja.

"Es una canción que surgió el año pasado, yo ya quería dar ese paso en mi vida, y no sabía cómo hacerlo, hay muchos tipos de propuestas hoy en día, pero quería hacer algo diferente y aparte como me entran los nervios siendo algo tan importante, por eso quise hacerlo con una canción. Me puse a componerla para expresar mis sentimientos y hacer esta propuesta. Es una canción muy romántica, que no todos pueden dedicar porque es para ese momento tan especial, pero ahí está para quienes quieran hacerla parte de su historia".

Con sus sencillos anteriores Me haces falta y El color de tus ojos, la llegada de Casarte conmigo completa esta trilogía de canciones románticas, que formarán parte de su próximo del álbum de estudio que estrenará en los próximos meses.

Junto al lanzamiento de este tema, se estrenó también el videoclip oficial, donde Winder interpreta esta canción mientras vemos una bella historia que replica lo que el artista plasma en su letra, buscando normalizar que todas las personas son dignas de amar y ser amados, que no importa tu procedencia, físico o creencias; lo que de verdad importa es el sentimiento a la otra persona y poder atreverse a iniciar una historia juntos.

"Para el vídeo, trabajé con Mauricio Treviño y Paloma, que son quienes salen actuando, y aprendí bastante de ellos, esto fue una experiencia diferente para todos, pero con su talento lograron transmitir un mensaje muy bonito, para expresar que en el amor no hay límites y barreras que puedan interponerse".

Cabe destacar que en el vídeo, en las tomas donde aparece el cantante son en blanco y negro, en memoria del reciente fallecimiento de su abuelo. En un mes, ya cuenta con más de 16 mil reproducciones y muy buenos comentarios por parte del público que sin duda, ha quedado fascinado con la canción.

Con este nuevo lanzamiento Winder quiere ser una ayuda a todas esas personas que están por comprometerse y que les es difícil expresarlo con palabras y puedan hacerlo dedicando esta canción.

"A todos los que están pensando en comprometerse anímense a dar este bonito paso, es una canción que quiero compartir con todos ellos que la quieran dedicar, para que la escuchen, la disfruten, también es de ustedes e incluso si quieren invítenme a cantarle esta canción a sus prometidas pues yo encantado".

El 2020 fue un año difícil para todos, sin embargo el cantante siempre busca el lado bueno y ha tenido grandes aprendizajes. "Fue un año de mucha reflexión, de conocernos por dentro y aprendí muchas facetas mías, como músico, productor, director y editor de videos. Los tiempos buenos los convertimos en tiempo bueno y ha habido muchos beneficios y cambios".

Finalmente, Winder comentó que el 2021 será un año de mucha música, pues ya vendrán nuevos sencillos y el estreno del álbum completo.

Acerca de Winder

El comienzo de su carrera tiene raíz en el icónico y famoso Barrio Antiguo en el centro de Monterrey, Nuevo León y desde ahí ha picado piedra durante 15 años de su vida tocando puertas en diferentes antros, restaurantes y bares de nuestro país, días buenos y días de mucho aprendizaje han marcado su experiencia como músico, cantante, compositor y productor.

Tras haber formado parte de diferentes proyectos Winder emprende su camino como solista en el 2014 y siete años más tarde han dejado cinco álbumes, más de 70 temas dentro de su repertorio discográfico, así como un sinfín de presentaciones a lo largo del país.

Conéct@te:

Instagram: @windermx

Facebook: /windermx