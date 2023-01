Voltaire brinda homenaje a Bowie con su álbum 'The Black Labyrint'

Aurelio Voltaire inicia en México la gira de la presentación de su nuevo disco "The Black Labyrint", el cual realiza en homenaje a David Bowie. Este álbum lo realizó con el apoyo de 15 músicos originales del cantante británico.

"Este es mi treceavo álbum. En 2016 que falleció Bowie mi ídolo musical, yo quería crear algún homenaje a él, y la primera idea que siempre se tiene, es hacer un disco de covers o versiones de sus canciones, que obviamente no van a ser tan buenas como las originales. Yo quería hacer algo diferente, entonces empecé a escribir lo que quería realizar como una obra clásica", expresó Voltaire.

Menciona que la primera canción se llama "The king is dead", y cuando pensó las palabras "Rey" y "Bowie", llegó a su mente "Rey de los Gnomos", papel que hizo David Bowie en la película "Laberinto" de 1986.

"Es más o menos la misma época en la que yo descubrí a Bowie en mi juventud. De ese momento que decidí que sería un homenaje tomando forma como una secuela a la historia de 'Laberinto', después de la muerte del Rey de los Gnomos, que finalmente sucedió en la vida real en 2016 cuando murió Bowie".

El álbum "The Black Labyrint" está integrado por 20 canciones, que proponen un mundo fantástico después de la muerte de su monarca, mediante el cual Voltaire explora temas como el culto a los héroes, el querer convertirse en el ídolo que uno adora y cómo soportar la depresión cuando ese ídolo (o un ser querido) muere y se pierde la esperanza.

Además, Voltaire grabó el disco con 15 miembros de la banda de Bowie, de casi todas las etapas de la carrera del Starman; desde el pianista que tocó en The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, en 1972; hasta el saxofonista de Black Star, su último disco.

"Me gustaría decirte que soy un genio y que desde el principio dije haré un homenaje y será grabado con sus músicos, sin embargo sucedió de una forma accidental. Buscaba baterista y pensé en Sterling Campbell, a quién conocí en los noventa como baterista de Duran Durán, y no esperaba que me recordara pero me comunique con él y aceptó. Después, buscaba un bajista y Campbell me propuso a Gail Ann Dorsey, bajista de Bowie y al buscar pianista, se sugirió a Mike Garson, y así hasta llegar a 15 músicos que fueron parte de la música de Bowie, todo fue como una bola de nieve bajando el Everest".

Voltaire menciona que fue un sueño realizado, como si un extraterrestre lo visitara cuando tenía 16 años, y le preguntara, ¿qué quieres hacer en esta vida? y él pidiera hacer este álbum con músicos de Bowie.

"Era impresionante estar en el estudio grabando con los mismos músicos que trajeron sus ideas y emotividad a la música de Bowie. Era un sueño pero aquí estamos".

Aurelio Voltaire inició su gira de presentación con un concierto en el Foro Bizarro en la Ciudad de México.

"Todos los años me presento en la CDMX, serán los 50 fechas y me da mucha alegría empezar esta gira aquí porque los conciertos en México son impresionantes, el nivel de energía que el público da al músico no se ve en ninguna otra parte del mundo".

Sobre el artista Voltaire

Voltaire, es un músico popular en la escena gótica, quien tomó su nombre del filósofo y ensayista François-Marie Arouet.

Voltaire también es un reconocido artista de animación y cómics, y es profesor de artes visuales en la School of Visual Arts (SVA) de Nueva York.

La música de Voltaire tiene fuertes raíces con el folk Europeo como de la música gótica. A pesar de eso, muchos oyentes encuentran su música difícil de clasificar. Aunque su música es una evocación de la música folk europea, mucha gente le llama darkwave. Con Lexicon Magazine se usó el término "cabaret gótico" haciendo referencia al género dark cabaret. Otro género con el que se le ha asociado es con el new wave.





