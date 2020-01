Una carrera exitosa

La actriz Scarlet Gruber ha tenido gran éxito en su carrera, actualmente podemos verla en la serie “Médicos, línea de vida”, interpretando a Tania Olivares, una joven estudiosa y extrovertida, que está empezando su especialidad en Ginecología; un papel que sin duda, ha sido muy importante en su trayectoria.

En entrevista, Scarlet nos cuenta sobre su personaje y la experiencia de trabajar junto a un gran elenco y equipo, encabezado por José Alberto “El Güero” Castro.

Es mi segundo proyecto en Televisa y estoy muy feliz de ser parte de esta producción, todos hemos logrado una química increíble como elenco y cuando pasa, se proyecta en la pantalla y por eso ha tenido gran aceptación y éxito, detalló Scarlet Gruber.

Sobre su personaje, destacó, “Tania Olivares, una joven que tiene la especialidad en Ginecología y está en su primer año de residencia en el hospital, y como es parte de los novatos; les ponen todo el trabajo sucio”.

Además de ser divertida y muy tranquila, una de las características de Tania, es ser muy linda y coqueta, por lo que saca partido de su belleza y se aprovecha de los demás.

Es muy divertida, es la que le pone sabor al momento, no le gusta el drama y está muy enfocada en su carrera. Pero también se aprovecha de ser linda y en cierto punto, logra que otros médicos hagan su trabajo (risas).

Entre los retos que la actriz tuvo para interpretar este personaje, está el utilizar la terminología de la medicina, que suele ser un poco complicada.

No uso apuntador y ha sido difícil memorizar todas las líneas y estos términos; creo que la vida de los médicos y la del actor hasta cierto punto son muy parecidos, porque están tanto tiempo dentro de un mismo lugar, hospital y set, respectivamente. Pero sin duda después de este proyecto, admiro mucho más a los médicos porque es una carga muy fuerte la que pasan y además tienen la vida de alguien más en sus manos.

Asimismo, comentó que para preparar su personaje, se ha apoyado mucho en su hermana, quien es Médico de emergencia y actualmente cursa su tercer año de residencia.

Mi hermana me ha apoyado mucho con este personaje, pues cuando no entiendo algún término o algo en especifico de la medicina le escribo y ella muy ayuda. Está muy emocionada de que yo interprete a una doctora, porque hemos conectado mucho en ese aspecto.

Cabe destacar que Scarlet inició en el mundo del arte a través del ballet clásico, siendo parte del Miami City Ballet, pero debido a una lesión en los tobillos, tuvo que dejarlo.

Fue algo muy fuerte y difícil, pero el camino me llevó por la actuación, que ahora no cambio por nada. Tengo ya 10 años de carrera, y han sido 10 años bellísimos en los que he tenido la oportunidad de interpretar personajes muy variados e importantes; también muchos retos actorales como hacer hermanas gemelas en la telenovela ‘Cositas linda’ donde una era niña fresa y la otra de bajos recursos. Creo que he tenido un crecimiento como actriz y cada papel ha hecho que me enamore más de mi carrera. Además ya no lo veo como un trabajo. Estoy Agradecida con México por abrirme las puertas y darme la oportunidad de hacer lo que amo.

Actualmente, Scarlet está enfocada en “Médicos, línea de vida” pues comentó que es probable que haya una segunda temporada de la serie. Asimismo, busca realizar proyectos en el mercado norteamericano.

