Sarodj triunfa en su camino musical

La talentosa Sarodj Bertin continúa con su carrera musical en ascenso, pues cada tema que lanza, se convierte en un éxito toral. Recientemente, presentó su nuevo sencillo Quiere comerme junto a Quimico Ultra Mega, tema que ha gustado mucho al público.

En entrevista, Sarodj nos habla de su carrera musical, su primera presentación en un escenario y su labor altruista en su propia fundación que apoya a niños de bajos recursos.

Quiere comerme es un reggaetón romántico fusionado con varios ritmos caribeños. Este tema que fue compuesto por Melymell y Sarodj y su estreno ha sido acompañado con un lyric video y posteriormente un video oficial.

"Como artista he estado trabajando en varias colaboraciones que he presentado recientemente. Esta es una canción que trae mucho de mi esencia, yo soy Haitiana, pero crecí en República Dominicana y creo que es una canción que muestra mucho el sabor del Caribe. Habla de la mujer, empodera a las mujeres, porque todas nos queremos sentir queridas y deseadas y es justamente a eso a lo que apelamos en la canción", expresó Sarodj.

La cantante está muy feliz porque este tema ha sido muy buen recibido por el público.

"Ha caído en el gusto del público de una forma increíble, y estoy muy agradecida, los números siguen creciendo, y realmente no puedo pedir más nada, me dicen que es su canción favorita y los videos en Tik tok es una locura. También estoy muy agradecida con México por todo el apoyo que me han brindado".

El estreno del video oficial, causó furor en el público, pues actualmente cuenta con más de dos millones de reproducciones en Youtube.

"El video se grabó en República Dominicana en un barrio llamado San Luis donde hay muchos compatriotas haitianos, y justamente queríamos un lugar con el que la gente se sintiera identificada, un lugar con muchos colores, para que el video reflejara cultura, porque no sólo la letra es importante, también lo visual es fundamental. Y realmente, se hizo un excelente trabajo y estoy muy feliz con el resultado".

Sarodj cuenta con una carrera de más de 10 años en la actuación y conducción de radio y televisión, sin embargo, descubrió su fascinación y talento por la música iniciando su camino a finales de 2019.

Debido a la pandemia, no había tenido la oportunidad de presentarse ante el público en un escenario, debutando recientemente en el Guaya Guaya Fest en Florida.

"Fue mi primera vez en un escenario, porque comencé a finales de 2019 y en 2020 no tuve la oportunidad de pisar un escenario. Y sin duda, esta presentación fue increíble, sentir el calor del público fue una sensación increíble, estoy agradecida por la oportunidad, estuve cantando y el público estaba feliz, yo no quería bajarme de la tarima, tuve únicamente 10 minutos pero yo quería seguir. En un principio, pensé que iba a estar súper nerviosa pero no, yo salí como perro por su casa (risas) como si hiciera eso todos los días y estaba tan emocionada divirtiéndome en el escenario, y lo más lindo fue que la gente reaccionara y lo disfrutara esa sensación no tiene precio".

Sarodj Bertin es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho de negocio y litigio internacional. Al culminar sus estudios, ejerció su carrera durante tres años en República Dominicana, pero en 2010 su vida dio un giro muy importante.

Conéct@te:

Instagram:

@sarodjbertin

@sarodjforapurpose