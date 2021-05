Raquel Sofía y Paty Cantú lanzan el tema Apagar

La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía ha cautivado al público con su voz y talento, recientemente ha sorprendido con el lanzamiento del tema Apagar extraordinaria colaboración de la mano de la talentosa Paty Cantú. La canción ya está disponible en las diversas plataformas musicales.

"La canción 'Apagar' trata sobre ser una mujer apasionada, de amar y de vivir intensamente. La escribí cuando un novio me decía que era demasiado intensa, y la verdad todo lo que he logrado en mi vida y todo lo que he hecho es por ser así y la manera en que soy y quien soy, es intensa, es parte de mí.El mensaje de la canción no es más que el de ser entregada y apasionada en todo lo que hagas, eso está bien, todos nacimos para estallar", comentó Raquel Sofía.

Sin duda, la cantante se siente muy afortunada y honrada de grabar esta canción con Paty Cantú, quien además es co-productora del tema, uniendo sus voces y fuerza femenina en un poderoso tema.

"Paty es una mujer muy talentosa con una larga e importante trayectoria de grandes éxitos. La colaboración surgió de una forma súper natural, Paty escuchó la canción y se identificó tanto que quiso cantarla a dueto y no sólo eso, sino también producirla, realmente estoy muy feliz y agraciada con ella".