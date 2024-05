RM de BTS lanza 'Come back to me' de su segundo álbum 'Right place, wrong person'

Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM, el carismático líder de BTS, lanzó su nuevo sencillo "Come Back to Me". Este tema es parte de su esperado segundo álbum en solitario, "Right Place, Wrong Person", que promete explorar profundas emociones y relatos personales a través de sus letras.

¿Quién es RM?

RM no solo es reconocido por ser el líder de BTS, sino uno de los embajadores de la música y cultura de Corea en el mundo. Nacido el 12 de septiembre de 1994 en Ilsan, Corea del Sur, RM se destacó desde joven por su habilidad en el rap y su fluidez en inglés, lo que le ha permitido actuar como portavoz del grupo en escenarios internacionales.

Antes de su fama global con BTS, RM ya era conocido en la escena underground del rap en Corea.

Su arte se caracteriza por letras introspectivas y una ejecución impecable, ganándose el respeto no solo de los fans, sino también de críticos musicales.

¿De qué trata "Come Back to Me"?

Una vez más, otro miembro de BTS orquesta una gala de imágenes y secuencias a manera de microhistorias en donde observamos a Namjoon entre tonalidades de otoño. El ocre de su vestimenta se fusiona con el color madera que prevalecerá durante todo el clip.

Con una mirada madura, vemos a un RM con una apariencia de mayor edad a la que realmente tiene. Hay una reunión en casa, perfectamente adaptada con lámparas en esquinas y mesas. De pronto, un giro y aparece una mujer y una pequeña niña en un baño cepillándose los dientes.

La escena parece recrear la noche típica de una familia de tres preparándose para dormir, pero RM se muestra incómodo da la vuelta y sale de ese espacio sólo para entrar a otro en donde esquiva los objetos que una mujer, al parecer sería su pareja, le arroja en un arrebato de furia.





Más de cinco minutos de una trama en donde RM hipnotiza. / Weverse

Es algo que intenta ser una canción, pero que parece más una poesía que se desliza cómo una súplica al tiempo: "Vuelve a mi. Te veo volviendo a mi".

Pero ¿quién vuelve? RM corre entre escenarios. Se esconde detrás de una manta dentro de una cuna y dos adultos ¿sus padres? intentan contentarlo. Luego, la manta desaparece y lo que lo cubre es una hoja elegante que adorna una espaciosa y luminosa sala.

Una mujer aparece ¿Quién es ella? RM camina mientras ella cruza de cuarto en cuarto detrás de él. En otro guiño al clip de V en "Fri(end)s", RM se mira fijamente y sonríe en un yo duplicado.

Un giro más y su otro yo ha desaparecido para mostrar a la misma mujer que cruzaba detrás de él.

Él no puede evitar una gran sonrisa; ambos se sientan en un sillón en tonalidades turquesa, realmente de forma cómoda. Sí, ese es el lugar perfecto.

La escena cambia y nuevamente está en la fiesta inicial, pero ahora con una actitud totalmente diferente, de gozo. Bebé con amigos, y luego ahí está lavándose los dientes, feliz con quienes parecen ser su pequeña familia. Ya no huye. Ya nadie lo ataca tampoco cuando está sentado a la orilla de una cama con su pareja. Los padres atienden a un bebé contento.

Y cuando todo parece encajar, una mujer aparece frente a una puerta llamándolo, él la observa, su semblante cambia y se torna un poco serie, pero accede a ir a su lado. Es la primera mujer, él la sigue, ambos respiran profundo, él abre la puerta y ambos salen de escena, y caminan mientras la toma se aleja mostrando el laberinto de escenarios solitarios.

¡Una obra de arte!, concluye Army

Detalles del álbum "Right Place, Wrong Person"

El nuevo álbum de RM, "Right Place, Wrong Person", se sitúa en el género alternativo y contiene 11 canciones que, según el artista, reflejan "las emociones universales que todos experimentamos, como la sensación de ser un extraño que no encaja".

Este álbum sigue a su exitoso debut en solitario, "Indigo", lanzado en diciembre de 2022, que exploró temas de identidad personal y crecimiento. "Right Place, Wrong Person" promete ser una continuación de esta exploración introspectiva, ofreciendo una ventana al alma de RM.

¿Por qué este álbum es importante para Army?

Para Army, el ferviente grupo de seguidores de BTS, cada lanzamiento de RM ofrece nuevas perspectivas sobre su ídolo.

Así, este álbum no es solo una colección de canciones, sino un nuevo encuentro con RM a un nivel más profundo. Además, con los miembros de BTS cumpliendo sus deberes militares, cada proyecto individual adquiere una relevancia especial, manteniendo el vínculo entre los fans y el grupo durante este período.

Expectativas y lanzamiento

El álbum "Right Place, Wrong Person" está programado para lanzarse el 24 de mayo a las 12:00 horas KST, con pre-pedidos disponibles desde el 26 de abril. El teaser ya ha suscitado una gran anticipación, con promesas de una producción musical de alta calidad y colaboraciones.

Miriam Estrada