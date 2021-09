Ringo Starr presenta su segundo EP del año, con el que invita a la humanidad a ser amable

“Ya estamos. ¡Hola a todos!”, exclama Sir Ringo Starr muy sonriente ante la presencia de más de cien medios en la conferencia virtual para presentar su nuevo EP, Change the world.

Desde el estudio de su casa, elegantemente decorado con una estrella de colores rodeada de caricaturas suyas y la portada de su disco, el cantante compartió su alegría de presentar este nuevo proyecto.

“Me gustaría que los seres humanos fueran más amables, más considerados, más comprensivos. Que amen más y estén en paz”, dice al ser cuestionado sobre sus intenciones con el disco.

“Empecé el movimiento de paz y amor para mi cumpleaños en 2008, en las calles de Chicago éramos como 100 personas, y ahora tenemos momentos de amor y paz en 20 países alrededor del mundo. Es como cuando dejas caer algo al océano, las ondas se expanden, sólo puedes hacer lo que está en tus manos, y eso es lo que hago. Amor y paz”, expresa.

Y es que desde hace años su música ha estado enfocada en dejar algo positivo, e invitar a sus seguidores a sumarse a su movimiento y ser mejores personas. Para él ha sido un honor, porque a lo largo del camino ha compartido además este mensaje con colegas que se han sumado a su All Starr Band.

Para este EP de cuatro canciones, colaboró con figuras como Linda Perry, Joe Walsh, Amy Keys, Joseph Williams, Billy Valentine, Tony Chin y Zelma Davis. “Estoy aquí para divertirme y tocar con grandes músicos, al final de eso se trata”.

PETER JACKSON ES NUESTRO HÉROE

A pocos meses del estreno del documental The Beatles: Get Back del cineasta Peter Jackson, a Ringo le emociona conocer el resultado final, pues según platica fue una casualidad que se encontrarán con esas 56 horas de grabación, y calificó como admirable la labor de haberlas editado para realizar el proyecto.

Ringo Starr muy sonriente ante la presencia de más de cien medios en la conferencia virtual / Cortesía | Scott Robert Ritchie

Asegura que será un momento único en la historia de la agrupación, pues por primera vez los verán en la intimidad como realmente fueron en su época de apogeo.

“Creo que todo el mundo lo va a disfrutar porque vas a ver a una banda trabajando muy duro, y pasar por altibajos emocionales para llegar, a dónde llegamos en cada momento. Eso era, éramos sólo cuatro chicos en una habitación, y tuvimos algunos altibajos. Eso es todo lo que puedo decir sobre eso, Peter Jackson es nuestro héroe y está haciendo un gran trabajo”.

“Diría que más bien cambiaron la historia de la música”, agrega, al respecto del legado que dejó el cuarteto de Liverpool. “Hasta la fecha me encanta que The Beatles siguen vigentes, y su música todavía se mantiene. Hemos trabajado mucho, por supuesto que tenemos grandes canciones”.

EN RECUERDO A SU AMIGO

El músico no podía despedirse sin recordar a su amigo y colega Charlie Watts (baterista de los Rolling Stones), quien falleció el pasado 24 de agosto. Y es que más allá de su relación artística, sostuvieron una estrecha amistad.

Entre risas, recuerda todas las fiestas que solía tener en su casa en la década de los 70, de las cuales no existen fotografías ni videos, porque él no lo permitía. Como si hubiera sucedido ayer, narró a detalle un episodio que vivió al lado de Watts y John Bonham (ex integrante de Led Zeppelin) en una de esas reuniones.

“Tenía una batería en el ático, y ambos vinieron a mi casa, éramos tres bateristas en un mismo espacio. No es como que los tambores estaban en un escenario y estaban fijos al piso y no se movían, simplemente estaban ahí”.

Ringo continuó: “Conforme John iba tocando, el instrumento saltaba y se alejaba de él, entonces ahí tenías a Charlie y a Ringo sosteniendo los tambores. Eso hubiera sido un gran video, o un tiktok, o una fotografía que le hubiera dado la vuelta al mundo”.

Sonriente por haber recordado viejos tiempos, el ex Beatle se despide de los presentes, no sin antes tomarse una fotografía virtual con todos los que cabían en su pantalla de Zoom. “Amor y paz, ¡gracias a todos!”.